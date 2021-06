Tevredenheid overheerst: ’Het grootste deel van de wedstrijd een goed Oranje’

EK voetbal

Oranje-aanvoerder Georginio Wijnaldum: ’Dán waren we boos geweest’

Aanvoerder Georginio Wijnaldum is na de nipte 3-2 zege op Oekraïne in de eerste EK-wedstrijd van Oranje op dit toernooi een trotse aanvoerder, maar weet ook dat het anders had kunnen lopen. „Als het 2-2 was gebleven waren we wel boos geweest.”