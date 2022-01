Australische minister trekt visum Novak Djokovic in

In het statement staat dat Hawke deze beslissing heeft genomen „omdat dat in publiek belang is.”

De saga rondom het visum en de vaccinatiestatus van de Servische nummer 1 van het mannentennis houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. De tennisser reisde met een medische vrijstelling naar Australië, waardoor hij zonder coronavaccin het land in zou kunnen. Djokovic werd na aankomst op het vliegveld van Melbourne echter opgesloten in een 'coronahotel' omdat zijn visum niet in orde zou zijn. De Serviër vocht dat besluit met succes aan bij de rechter, maar Hawke trekt zijn visum nu alsnog in.

Tennisverslaggever Tijmen Lensink legde vorige week uit waarom er zoveel kritiek is op hoe Novak Djokovic omgaat met het coronavirus.

De organisatoren van de Australian Open namen hun recordwinnaar donderdag wel mee in de loting. Djokovic staat voorlopig dus nog altijd wel in het schema tegenover zijn landgenoot Miomir Kecmanovic.