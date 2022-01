Novak Djokovic moet ’gevangenis’ weer in en gaat officieel in beroep na intrekken visum

Inmiddels is hij in beroep tegen de intrekking van zijn visum, zo heeft zijn advocaat Nicholas Wood bekendgemaakt. Djokovic wil het beroep nog op vrijdag indienen om geen tijd te verliezen. „Iedere minuut telt voordat het toernooi op maandag begint”, zei Wood. Wood noemde de beslissing van Hawke „irrationeel” en had kritiek op het feit dat de minister zijn beslissing pas op vrijdag bekendmaakte.

Djokovic moet vanaf zaterdagochtend weer in detentie verblijven. Hij wordt om 08.00 uur verwacht zich te melden. De Tsjechische tennisster Renata Voracova, die eerder net als de Serviër vastzat in het quarantainehotel vanwege visumproblemen, voelde zich in het detentiecentrum ‘als in een gevangenis’.

De zaak wordt later op zaterdagochtend Australische tijd vervolgd. Djokovic wordt zaterdag om 10.15 uur plaatselijke tijd gehoord door de federale rechtbank. De regering heeft ermee ingestemd dat de 20-voudig grandslamkampioen het land niet uit wordt gezet voordat de hoorzitting afgelopen is.

Onvoldoende bewijs

De nummer 1 van de wereld werd vorige week bij aankomst in Melbourne tegengehouden op het vliegveld. Djokovic zou onvoldoende bewijs hebben waarom hij een medische vrijstelling had gekregen om ook zonder coronavaccin Australië in te mogen. De Serviër stapte naar de rechter en Kelly bepaalde maandag dat Djokovic in Australië mag blijven. Minister Alex Hawke van Immigratie besloot vrijdag na dagenlang beraad om gebruik te maken van zijn bevoegdheid en het visum van Djokovic alsnog in te trekken. In het statement stond dat Hawke deze beslissing heeft genomen „omdat dat in publiek belang is.”

Hawke kwam in zijn onderozek nel diverse onregelmatigheden aan het licht. De ongevaccineerde Djokovic bekende onder meer dat hij een „beoordelingsfout” had gemaakt bij zijn medewerking aan een interview dat hij medio december gaf aan de Franse krant L’Équipe. Dat gesprek vond plaats twee dagen nadat hij volgens de nu bekende documenten positief was bevonden op het coronavirus. De dienstdoende journalist wist daar niets van.

Ook gaf Djokovic bij het invullen van zijn Australische inreisformulieren „misleidende informatie” af. De toptennisser had bijvoorbeeld aangevinkt dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet had gereisd. De Serviër werd eind vorige maand echter in onder meer Spanje gesignaleerd. Djokovic sprak van een vergissing van zijn agent en bood excuses aan. Op het geven van valse of misleidende informatie staat echter een straf in Australië. Ook in Spanje wordt inmiddels gekeken naar mogelijke overtredingen van de Serviër van het Spaanse coronaprotocol.

Hawke had na het vonnis van de rechter relatief veel tijd nodig om tot een besluit te komen. Volgens Australische media kreeg de bewindsman tegenstrijdige berichten, zowel intern als extern, over de juridische haalbaarheid van zijn voorgenomen beslissing. Dat wilde de minister eerst goed hebben uitgezocht voordat hij zijn maatregel definitief nam.

Djokovic werd daarom donderdag ’gewoon’ meegenomen bij de loting. Hij zou het in de eerste ronde gaan opnemen tegen landgenoot Miomir Kecmanovic, maar de negenvoudig winnaar van de Australian Open moet nu het land uit.

Djokovic zou in Melbourne jacht maken op zijn 21ste grandslamzege, wat hem alleen recordhouder zou maken. Nu deelt hij dat record nog met Roger Federer en Rafael Nadal. Laatstgenoemde is volgende week actief op de beroemde tennisbanen van Melbourne.