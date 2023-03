Zo vader, zo zoon: Bronny James maakt vader LeBron trots tijdens dunkcontest

Dat is een jaarlijkse wedstrijd tussen de grootste basketbaltalenten die later dit jaar de overstap zullen maken van ‘high school’ naar de universiteit. Bronny James was er daar eentje van, net als zijn vader 20 jaar geleden (hoewel LeBron college oversloeg en meteen prof werd).

James is zowat de enige topper die nog geen team gekozen heeft voor volgend seizoen. In het begin van zijn carrière werd niet gigantisch veel van hem verwacht, maar intussen staat hij bij vele scouts in de top 20 van de NBA Draft van 2024. Zo zou hij onder andere naar UConn kunnen, een van de bekendere basketbaluniversiteiten. Ook Ohio State en South Carolina hebben interesse.

Hoewel zijn Team West dinsdag met 106-109 verloor, liet Bronny zich in Houston wel zien. Hij raakte vijf van zijn acht driepuntpogingen en eindigde de partij zodoende met 15 punten.

Een dag eerder nam James ook al deel aan het Powerade JamFest, de dunk contest. Daarbij dunkte hij bij een van zijn pogingen over zijn broer Bryce, tot plezier van zijn vader. James junior eindigde uiteindelijk als tweede, achter Sean Stewart.

(Bron: Het Nieuwsblad)