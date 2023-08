Sparta trekt goede lijn door en verpest terugkeer PEC Zwolle

Het eerste doelpunt van de avond, voor Sparta, werd gemaakt door een verdediger van PEC: Sam Kersten. Na een klein kwartier werkte Kersten de bal na een voorzet vanaf de rechterflank van Spartaan Saïd Bakari achter zijn eigen doelman, Jasper Schendelaar.

Het tweede doelpunt kwam in de 70e minuut van Sparta-spits Tobias Lauritsen, die profiteerde van de ruimte die PEC achterin had weggegeven. Lauritsen, vorig seizoen goed voor twaalf goals, schoof de bal beheerst binnen. Invaller Lennart Thy deed in de slotfase nog wat terug, maar PEC wist zich niet naar een punt te knokken.

Een deel van het stadion van PEC bleef leeg. De club moet enkele vakken op de noordtribune sluiten als straf voor het afsteken van vuurwerk in de ontmoeting met Roda JC in mei. Na afloop was het enkele minuten onrustig in het stadion omdat een paar fans van beide clubs de confrontatie met elkaar probeerden te zoeken. Grote ongeregeldheden bleven uit.

PEC, waar Johnny Jansen Dick Schreuder heeft vervangen als hoofdtrainer, werd afgelopen seizoen tweede in de eerste divisie na een seizoen eerder te zijn gedegradeerd.