Sterk FC Barcelona boekt met Frenkie de Jong spectaculaire zege op Atlético Madrid

Trainer Xavi begon met Frenkie de Jong in de basis. Luuk de Jong zat op de reservebank. Memphis Depay is nog geblesseerd. Nieuwkomer Adama Traore startte ook direct bij de eerste elf.

Atlético Madrid deed FC Barcelona al vroeg pijn. Uitgerekend Luis Suarez liep weg aan de rechterkant. De voormalig Blaugrana zag ploeggenoot Yannick Carrasco vrijstaan. De Belg tikte de bal na 9 minuten spelen binnen: 0-1.

Amper een minuut later was het alweer gelijk. En hoe. De uitblinkende Dani Alves (38) zag Jordi Alba aan de andere kant van de zestienmeter vrijstaan. De linksback nam de voorzet ineens op de pantoffel. Zijn inzet viel prachtig - al dan niet bewust - raak achter keeper Jan Oblak: 1-1.

Het was een krankzinnig begin in het weer gevulde Camp Nou. Traore vond in de 20e minuut met zijn afgemeten pass de kleine Gavi, die tussen enkele grote Atlético-verdedigers toch het duel won in de lucht: 2-1.

Ook in de minuten hierna ging het heen en weer. Zo had Joao Felix in vrije positie de kans op de 2-2 en was het even later weer bijna 3-1. FC Barcelona liet met enige regelmaat prachtig pressingvoetbal zien het eerste half uur.

Vlak voor rust was het Ronald Araujo die de 3-1 maakte. Een kopbal van Gerard Pique belandde nog op de lat, maar in de rebound was de verdediger als de kippen bij. Zowaar weer eens een showvoorstelling van de Catalanen, zoals ze het de afgelopen 15 jaar zo vaak hebben gezien. De beste 45 minuten onder Xavi, de fans klapten zich dan ook suf.

Dani Alves maakte vlak na rust het feest compleet, zo leek het. De ruime dertiger knalde raak achter Oblak: 4-1.

Atlético werd soms dronken gespeeld en dus schakelden ze een tandje bij. In de 58e minuut werd het dan ook zowaar 4-2. Suarez kopte de bal tegen de touwen, maar juichte niet. Ondertussen bracht Xavi een andere debutant, Pierre-Emerick Aubameyang. Traore moest het veld ruimen en de krachtpatser kon op applaus rekenen.

Suarez dacht vlak hierna zelfs de 4-3 te maken, maar hij dacht er te makkelijk over. Toch leek het nog spannend te worden, want Alves zag in de 69e minuut ineens rood. FC Barcelona kwam met tien man te staan.

Toch lukte het de dolende ploeg van Simeone niet om nog dichterbij te komen. De Catalanen wippen door de zege over de Rojiblancos heen op de ranglijst. FC Barcelona staat vierde nu, een plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de poulefase van de Champions League.