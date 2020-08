Racing Point-coureur Sergio Pérez nog in wachtkamer

De Mexicaanse coureur van Racing Point, die vorige week positief werd getest op het coronavirus, heeft zijn tijd in quarantaine wel volbracht.

Pérez zat zeven dagen in isolatie, nadat hij vorige week vlak voor het eerste race-weekeinde in Engeland positief werd getest. Nico Hülkenberg werd toen in allerijl ingevlogen om hem te vervangen. Om te kunnen rijden, moet Pérez nog wel een negatieve test kunnen overleggen. Dat proces is donderdag in gang gezet.

Later op de dag (of wellicht zelfs vrijdagochtend) wordt pas bekend of de Mexicaan mag rijden. Zo niet, dan stapt Hülkenberg weer in.