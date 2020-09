Michael van Gerwen krijgt ’whitewash’ om zijn oren

Van Gerwen kwam niet verder dan een gemiddelde van 90.1, tegenover de de 101.3 van Petersen.

In eerste ronde deelde Van Gerwen overigens op z’n beurt een ’whitewash’ uit aan Benito ’Big Ben’ van der Pas. In de tweede ronde moest ook Ted Evetts eraan geloven met 6-2, maar Mighty Mike vond zijn Waterloo vervolgens bij de Zuid-Afrikaan.

Hij won maandag nog wel het vloertoernooi in het Duitse Niedernhausen, nadat hij zeven opeenvolgende partijen wist te winnen. Dat leverde hem ook nog eens 10.000 Britse ponden op.

Wisselvallig

Eerder won Van Gerwen in augustus ook al twee toernooien in de Summer Series, eveneens een vijfdaags event dat tot de Players Championship-series behoort. De 128 deelnemers spelen dinsdag en woensdag in Duitsland nog twee keer om een eindzege en een cheque van 10.000 Britse ponden.

De nummer één van de wereld beleeft een wisselvallige fase in zijn carrière. Zo werd hij onlangs als titelverdediger totaal onverwachts in de Premier League uitgeschakeld en beleefde hij eerder ook al een voortijdige eliminatie bij het majortoernooi World Matchplay.