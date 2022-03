Patrick Roest wéér gedwarsboomd door ’VdP’: ’Dit doet pijn’

Premium Schaatsen

Schouten viert wereldtitel met haar vriend: ‘Joh, je brak bijna je been’

Irene Schouten zou Irene Schouten niet zijn als ze niet direct na het winnen van haar wereldtitel allround zou beginnen met openlijk analyseren waar ze het beter had kunnen doen. Eigenlijk was ze in grote lijnen helemaal niet tevreden over haar races die ze zondag had afgelegd. Het zegt veel over de...