Messi zit na Oranje ook arbiter Makkelie dwars in Qatar

De scheidsrechterscommissie van de FIFA zou de mogelijke discussie, die vanuit Argentinië zou kunnen ontstaan, voor willen zijn. Makkelie heeft volgens kenners een prima toernooi gefloten en was een grote kanshebber om de finale te fluiten, als die een andere samenstelling zou hebben gekend.

Nederland-Argentinië was de meest incidentrijke wedstrijd van dit WK. De Spaanse arbiter Antonio Mateu Lahoz slaagde er niet in de wedstrijd in de hand te houden en deelde maar liefst negentien gele kaarten uit, waaronder twee aan Denzel Dumfries, die daardoor geschorst is voor de eerste EK-kwalificatiewedstrijd, uit tegen Frankrijk, in maart volgend jaar. De frustraties liepen hoog op aan beide zijden, onder andere doordat enkele Oranje-internationals in de beslissende penaltyreeks probeerden Argentijnse strafschoppennemers uit hun concentratie te halen.

Taylor en Marciniak goede papieren voor finale

Na het laatste fluitsignaal vierden meerdere Argentijnen feest door pesterig een lange neus te maken richting de Oranje-internationals en reageerden onder anderen Lionel Messi en Emiliano Martinez hun frustraties af richting de Nederlandse bank en Nederlandse internationals. Ook in de interviews kregen bondscoach Louis van Gaal en sommige internationals de wind van voren van Messi omdat ze respectloos gesproken zouden hebben over Argentinië in de aanloop naar het duel.

Makkelie, die op dit WK de groepswedstrijden Duitsland-Spanje en Argentinië-Polen floot, zat in de groep van twaalf scheidsrechters die was uitverkoren voor de beslissende fase van het WK. Daarvan hebben de Mexicaan Cesar Ramos, die woensdagavond Frankrijk-Marokko fluit, en de Italiaan Daniele Orsato, die dinsdagavond Argentinië-Kroatië in goede banen leidde, een halve finale toegewezen gekregen.

In tegenstelling tot Makkelie hebben de Engelsman Anthony Taylor en de Pool Szymon Marciniak goede papieren om de finale te fluiten. De strijd om de derde en vierde plaats wordt vermoedelijk toegewezen aan een niet-Europese arbiter.