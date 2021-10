Scorende Fortuna-invaller dankzij Wesley Sneijder in Eredivisie

De Amsterdammer heeft zijn profavontuur te danken aan Wesley Sneijder, die hem kent van de Utrechtse amateurclub DHSC. „Een half jaar geleden voetbalde ik bij DHSC in Utrecht en werkte ik in de Subway. En nu sta ik in de Eredivisie”, vertelde Noslin voor de camera van ESPN.

Toen Noslin, die eerder in de jeugd van FC Den Bosch en FC Twente actief was, nog bij DHSC voetbalde, besloten Sneijder, die daar assistent-coach was, en een andere bekende oud-prof, Mounir El Hamdaoui, zijn zaken te gaan doen. Na een tussenstop als amateur bij TOP Oss in de Keuken Kampioen Divisie tekende Noslin in augustus op voorspraak van Sneijder bij Fortuna, dat een Utrechtse connectie heeft met het trainerstrio Sjors Ultee, Robbie Alflen en Jan Wouters.

Noslin is blij met de bemoeienis van Sneijder en El Hamdaoui met zijn carrière. „Dat is allemaal heel spontaan gebeurd. Sneijder zat al bij DHSC en daar kwam El Hamdaoui bij. Zij vroegen of ze mij konden begeleiden. Ik had niets te verliezen, dus ben ik met hen in zee gegaan. Ik ben blij dat ze het in mij zagen zitten.”

Noslin verscheen na het duel met Willem II voor de camera’s met zijn moeder, die een belangrijke rol vervulde in de aanloop naar het duel. De speler van Fortuna was zijn schoenen en scheenbeschermers vergeten, en zijn moeder moest die nabrengen. „Dat heeft geluk gebracht. Misschien moet ik ze maar eens vaker vergeten”, vertelde Noslin lachend tegen de Limburgse zender L1.