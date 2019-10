Arsenal-aanvoerder verklaart uitbarsting

De Zwitser werd direct na de 2-2 naar de kant gehaald door manager Unai Emery. Vervolgens klonk er gejuich vanaf de tribunes. Dit tot ergernis van Xhaka, die langzaam lopend de kans opzocht en ondertussen fans provoceerde en er enkele scheldwoorden uitgooide. Ook trok hij zijn shirt uit voordat hij in de spelerstunnel verdween.

Xhaka staat al langer onder druk bij het niet altijd even stabiel presterende Arsenal. „Het gevoel dat ik niet word begrepen door de fans, en dat er herhaaldelijk beledigingen via sociale media zijn binnengekomen, hebben mij diep geraakt. Mensen hebben dingen gezegd als: ’we breken je benen, we vermoorden je vrouw en we hopen dat je dochter kanker krijgt.’ Daardoor was ik van slag. Ik bereikte mijn kookpunt afgelopen zondag in het stadion”, verklaart Xhaka.

Vervolgens biedt hij zijn excuses aan: „Ik liet mijzelf laten meeslepen. Ik heb gereageerd op een manier die niet respectvol was tegenover het deel van de fans dat altijd achter de club staat, ons team altijd steunt en voor positieve energie zorgt. Dat heb ik niet zo bedoeld, en het spijt me als het wel zo overkwam. Mijn wens is dat het wederzijds respect terugkeert, dat we ons herinneren waarom we ooit van het spelletje gingen houden en dat we positief vooruit kunnen.”