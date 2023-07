Meerdere Nederlandse renners hebben Tour zonder bagage moeten starten

„Spannend nu de start van de Tour dichterbij komt. Wat het nog spannender maakt is dat Schiphol en Vueling mijn koffer al twee dagen in Amsterdam houden”, twitterde de voormalig drager van de gele trui van team Intermarché–Circus–Wanty donderdag. Inmiddels zijn we alweer twee dagen verder, is de koers al volop losgebarsten, maar moeten hij en collega’s Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck), Lars van der Berg (Groupama-FDJ) en Nils Eekhoff (Team DSM-Firmenich) het nog altijd stellen zonder koffers.

Schiphol kan weinig doen aan de perikelen. De luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor de koffers, maar besteedt dat werk vervolgens weer uit aan een afhandelaar. Dat is in het geval van de Spaanse budgetmaatschappij Vueling afhandelbedrijf Aviapartner. Zodra de koffers zijn ingecheckt, moet die ervoor zorgen dat ze aan boord komen. Dat is niet gelukt, blijkt uit een tweet van Teunissen.

Screenshot

Als een koffer niet meegaat, is het de bedoeling dat die op de volgende vlucht wordt meegenomen. Ook dat is niet gebeurd, laat de wielrenner weten. Sterker nog, volgens hem zijn er inmiddels vier Vueling-vluchten vanaf Schiphol vertrokken naar Noord-Spanje, waar de Tour de France dit jaar start. Maar, zo blijkt uit een screenshot, de ’Bagage van Mike’ staat nog altijd op de C-Pier van Schiphol. „Dit begin bespottelijk te worden. Vooral het feit dat niemand verantwoordelijkheid neemt, communiceert en perspectief biedt vind ik bizar. Nog nooit zo vermoeid aan een grote ronde begonnen.”

Ramon Sinkeldam reageerde voor de start voor de camera van WielerFlits in onvermogen. „Ik heb niet het idee dat er heel veel gebeurt. Goed, ik ben een van velen, vrees ik. Ik heb niet echt iets heel hard nodig, maar het is wel ongemakkelijk”, vertelde hij voor de start van de eerste etappe met finish in Bilbao. Zijn wielerschoenen had hij gelukkig in zijn handbagage gedaan, maar een testje met nieuwe onderdelen kon niet doorgaan.

Circus

„In principe moeten ze die koffer opzoeken en doorsturen. Maar we vlogen met Vueling en dat is in principe niet de partij die het meest zijn best doet. Ik hoop dat hij de komende dagen nog komt”, bromde hij. Extra probleem is dat de Tour op niemand wacht – ook niet op een koffer en het hele circus zich uiteraard verplaatst.

Vueling kon vooralsnog geen details geven. Een woordvoerster wilde eerst meer informatie hebben over de kwestie en laat weten erin te duiken. Afhandelaar Aviapartner was vooralsnog niet bereikbaar.