Michael Reiziger selecteert dertien debutanten voor Jong Oranje

Reiziger selecteerde Ajacied Jorrel Hato en AZ-speler Ruben van Bommel voor het eerst, net als Youri Regeer (FC Twente) en Isaac Babadi (PSV). Ook kregen Tyrese Asante (ADO Den Haag), Finn van Breemen (FC Basel), Calvin Twigt (FC Volendam), Dani van den Heuvel (Leeds United), Rav van den Berg (Middlesbrough), Youri Baas (NEC), Sontje Hansen (NEC), Emanuel Emegha (Strasbourg) en Noah Ohio (Standard Luik) een uitnodiging.

Reiziger selecteerde daarnaast onder anderen de Ajacieden Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Devyne Rensch, Ryan Gravenberch (FC Bayern München), Ki-Jana Hoever (Stoke City FC) en Million Manhoef (Vitesse).

Het team van Reiziger moet in een groep met Zweden, Georgië, Noord-Macedonië, Moldavië en Gibraltar kwalificatie proberen af te dwingen voor het EK 2025 in Slowakije. Jong Oranje begint kwalificatiecyclus met de thuiswedstrijd tegen Moldavië op 8 september in Waalwijk om 18.30 uur. Op 12 september speelt de ploeg een uitwedstrijd tegen Noord-Macedonië om 15.30 uur.