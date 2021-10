Premium Het beste van De Telegraaf

Red Bull houdt snel Mercedes in de gaten Max Verstappen deelt tik uit aan, maar is ook beducht voor Lewis Hamilton

Door Lars van Soest

Max Verstappen is blij met zijn tweede plek. Ⓒ ANP/HH

ISTANBUL - Max Verstappen sloeg in Turkije een belangrijke slag in de titelstrijd met Lewis Hamilton en heroverde de leiding in de WK-stand, maar het duel tussen beide topcoureurs is nog lang niet beslecht. Zoveel werd wel duidelijk in Istanbul.