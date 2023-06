Schelling hoort na zege van overlijden Mäder: ’Alle vreugde is onmiddellijk weg’

„Ik ben hier niet in de stemming voor”, zei Schelling bij het gebruikelijke flashinterview na afloop. De uit Den Haag afkomstige coureur is een jaar jonger dan Mäder en reed al in de beloftencategorie regelmatig tegen de Zwitser. „Een vriend van mij is er niet meer. Dit zijn geen tranen van vreugde, maar tranen van verdriet, voor Gino.”

Uiteindelijk gaf Schelling toch nog enig commentaar op zijn zege. „Ik had het eigenlijk al opgegeven met nog een kilometer te gaan, want ik wilde niet vallen. Maar ineens reden er veel de verkeerde kant op en toen kon ik er toch nog vol voor gaan, maar alle vreugde is onmiddellijk weg.”

Bekijk ook: Wielerpeloton in tranen na overlijden Gino Mäder

Een groot deel van het peloton met onder anderen Dylan Groenewegen - winnaar van de eerste twee etappes - ging op minder dan een kilometer van de streep rechtdoor in plaats van naar links. Daardoor reed Schelling ineens weer voorin en was hij in de sprint nipt sneller dan Groenewegens ploeggenoot Luka Mezgec. Groenewegen blijft leider.

Bekijk hier de sprint.

Van der Poel leider in Ronde van België, tijdritzege Waerenskjold

Mathieu van der Poel is de nieuwe leider in de Ronde van België. De 28-jarige kopman van Alpecin-Deceuninck moest in de tijdrit 15 seconden toegeven op de Noorse winnaar Søren Waerenskjold van Uno-X Pro Cycling Team, maar hij neemt de koppositie in het klassement over van landgenoot Fabio Jakobsen.

Waerenskjold legde het parcours van de tijdrit van 15,2 kilometer met start en finish in Beveren af in 17.09 minuten. De Belg Yves Lampaert, die bij het tussenpunt de snelste was, gaf 12 seconden toe. Van der Poel eindigde als vierde, ook de Australiër Alex Edmondson was net iets sneller.

Van der Poel heeft in het klassement 1 seconde voorsprong op Waerenskjold en 10 seconden op Lampaert.

De kopman van Alpecin had gemengde gevoelens over zijn eigen optreden in de tijdrit. „Ik heb beter gereden dan ik gedacht had, maar het is dubbel omdat ik er niet in slaag bij de besten aan te sluiten.”

Met het overnemen van de leiderstrui was Van der Poel wel tevreden. „Het belangrijkste is een goede uitgangspositie krijgen en ik denk dat het een goede dag was.” Hij verwacht dat het nog een lastige etappe gaat worden zaterdag. „Er kunnen nog veel renners het algemeen klassement winnen. We gaan proberen de leiderstrui te behouden en het liefst nog extra seconden pakken. Het goede gevoel ga ik meenemen.”

Waerenskjold zei dat hij zich vooral op zichzelf had gefocust in de tijdrit. „Maar het was ook moeilijk om je concentratie erbij te houden. We weten wat er vandaag is gebeurd met Gino Mäder”, zei hij over het overlijden van de Zwitserse wielrenner na een val in de Ronde van Zwitserland donderdag. „Enkele van mijn teamgenoten kenden hem en hebben met hem gekoerst. We zijn in gedachten bij zijn team en familie.”

Van den Berg houdt leiding in Ronde van Occitanië, ritzege Tesson

Marijn van den Berg heeft ook na de tweede etappe de leiding in de Ronde van Occitanië. De 23-jarige wielrenner van EF Education Post kwam in de door de Fransman Jason Tesson gewonnen rit als dertiende over de streep.

De tweede etappe ging van Cazouls-lès-Béziers naar Graulhet over 182 kilometer en eindigde in een massasprint. Tesson bleef in een lange sprint de Australiër Corbin Strong en de Italiaan Elia Viviani voor.

In het klassement heeft Van den Berg, die de eerste etappe op zijn naam had geschreven, een voorsprong van 4 seconden op Strong. De Zuid-Franse Ronde van Occitanië duurt tot en met zondag.