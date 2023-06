Schelling hoort na zege van overlijden Mäder: ’Alle vreugde is onmiddellijk weg’

„Ik ben hier niet in de stemming voor”, zei Schelling bij het gebruikelijke flashinterview na afloop. De uit Den Haag afkomstige coureur is een jaar jonger dan Mäder en reed al in de beloftencategorie regelmatig tegen de Zwitser. „Een vriend van mij is er niet meer. Dit zijn geen tranen van vreugde, maar tranen van verdriet, voor Gino.”

Uiteindelijk gaf Schelling toch nog enig commentaar op zijn zege. „Ik had het eigenlijk al opgegeven met nog een kilometer te gaan, want ik wilde niet vallen. Maar ineens reden er veel de verkeerde kant op en toen kon ik er toch nog vol voor gaan, maar alle vreugde is onmiddellijk weg.”

Een groot deel van het peloton met onder anderen Dylan Groenewegen - winnaar van de eerste twee etappes - ging op minder dan een kilometer van de streep rechtdoor in plaats van naar links. Daardoor reed Schelling ineens weer voorin en was hij in de sprint nipt sneller dan Groenewegens ploeggenoot Luka Mezgec. Groenewegen blijft leider.

