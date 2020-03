Boksclash Joshua - Pulev gaat voorlopig niet door

Beide zwaargewichten zouden elkaar op 20 juni in het stadion van Tottenham Hotspur in Londen treffen. Pulev verklaarde dat het gevecht wordt uitgesteld vanwege het coronavirus. De inzet is de kampioensgordel van de bond IBF.

„Het is onmogelijk dat het gevecht op 20 juni plaatsvindt, hoewel ik er klaar voor zou zijn”, zei Pulev, bijgenaamd de Cobra. „De wedstrijd zal een paar maanden later worden gehouden, misschien tegen het einde van het jaar.”

Joshua, wereldkampioen bij vier verschillende bonden, had liever tegen zijn landgenoot Tyson Fury gebokst. Fury veroverde vorige maand in Las Vegas de wereldtitel in het zwaargewicht van de bond WBC door Deontay Wilder te verslaan. De Amerikaan deed een beroep op een clausule die hem de kans op revanche biedt.