Sean Klaiber: ’Het was een black-out’

Sean Klaiber (r) wordt getroost door ploeggenoot Adrian Dalmau Ⓒ ANP Sport

UTRECHT - De meest veelbesproken man van de halve finale in de KNVB-beker tussen FC Utrecht en Ajax was Sean Klaiber. De rechtsback van FC Utrecht incasseerde vlak voor tijd bij een 2-0 voorsprong de gele kaart, waardoor hij geschorst is voor de bekerfinale op 19 april tegen Feyenoord. De tranen biggelden over zijn wangen en Klaiber was ontroostbaar. In gesprek met Telesport kijkt de verdediger uit Nieuwegein nog een keer terug op de meeslepende bekerwedstrijd, waarin hij heen en weer werd geslingerd tussen twee heel uiteenlopende emoties.