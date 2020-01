Ajax hecht weinig waarde aan titel Onder 19

Naci Ünüvar Ⓒ SCS/Sander Chamid

AMSTERDAM - Ajax onderstreept dat in de jeugdopleiding niet het winnen van prijzen, maar de ontwikkeling van spelers vooropstaat. De clubleiding hecht – in de geest van Johan Cruijff – weinig waarde aan de landstitel van Onder 19, dat vorige week aan de kampioenscompetitie is begonnen, maar wil de A-junioren zo snel mogelijk klaarstomen voor Ajax 1.