Tennis: Geen twaalfde titel voor Nadal op gravel van Monte Carlo

20:26 uur Rafael Nadal is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van het Masterstoernooi van Monte Carlo. De Russische tennisser Andrej Roeblev was vrijdag in de kwartfinales in een lange driesetter te sterk voor de gravelspecialist uit Spanje, die het toernooi in Monaco al elf keer won. De setstanden waren 6-2 4-6 6-2.

Nadal keerde in Monte Carlo terug op de tennisbaan na zijn uitschakeling in de kwartfinales van de Australian Open in februari. Daarna meldde hij zich met rugklachten af voor een aantal toernooien, waaronder dat van Rotterdam.

In Monte Carlo maakte Nadal tot vrijdag indruk met duidelijk overwinningen op de Argentijn Federico Delbonis en de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Motorsport: Márquez na operaties eindelijk terug in MotoGP

17:53 uur Motorcoureur Marc Márquez heeft vrijdag op de training van de Grote Prijs van Portugal in Portimao zijn rentree in de MotoGP gemaakt. De 28-jarige voormalig wereldkampioen stond wegens een gecompliceerde armbreuk ongeveer negen maanden langs de kant. Hij werd enkele keren geopereerd.

In de training realiseerde Márquez de zesde tijd. „Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe ik me voel”, liet hij vervolgens via sociale media weten. „Maar ik denk dat heel gelukkig de beste omschrijving is.” De Spanjaard heeft 82 zeges in een grand prix achter zijn naam staan.

Márquez brak zijn rechter bovenarm bij een crash in de eerste race van het vorige jaar in Jerez op 19 juli. Hij onderging een operatie, maar forceerde de plaat die in zijn arm was gezet bij het openen van een raam. Een tweede ingreep was daardoor noodzakelijk. Hij zat vervolgens het hele seizoen aan de kant en moest toezien hoe zijn landgenoot Joan Mir hem onttroonde als wereldkampioen. Márquez miste ook de eerste twee races van dit seizoen in Qatar.

Algemeen: Rusland wil met 350 atleten naar Olympische Spelen

17.58 uur: Stanislav Podzniakov, voorzitter van het Russisch Olympisch Comité, verwacht dat ongeveer 350 Russische atleten meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. De afvaardiging verschijnt de komende zomer wel onder neutrale vlag aan de start, als gevolg van de schorsing die het land heeft vanwege een omvangrijk dopingschandaal.

De volledige Russische delegatie bestaat uit 650 personen, trainers, medische staf en andere begeleiders inbegrepen. De atleten die zich hebben gekwalificeerd moeten kunnen aantonen nooit betrokken te zijn geweest bij welke overtreding dan ook van het dopingreglement. Ze gaan als Team ROC. De naam Rusland, de Russische vlag en het nationale volkslied zijn verboden.

Het Internationaal Sporttribunaal CAS verlaagde in december vorig jaar de schorsing van Rusland in alle internationale competities wegens door de staat georganiseerde dopingpraktijken van vier naar twee jaar. Het land is daardoor echter nog steeds geschorst voor de komende Olympische Spelen.

Voetbal: FC Groningen haalt met Leeuwenburgh nieuwe doelman binnen

17.31 uur: FC Groningen heeft Peter Leeuwenburgh als doelman binnengehaald. De 27-jarige keeper heeft voor twee jaar getekend, met een optie op nog eens twee seizoenen. De bijna 2 meter lange doelman komt na dit seizoen over van Cape Town City FC, in Zuid-Afrika.

Leeuwenburgh werd opgeleid bij Ajax. In die periode keepte de in het Zuid-Hollandse Heinenoord geboren doelman onder meer in verschillende nationale jeugdteams. In het betaalde voetbal verdedigde Leeuwenburgh het doel voor Jong Ajax en FC Dordrecht, voordat hij medio 2018 de overstap maakte naar Zuid-Afrika. Sergio Padt, de huidige eerste doelman, verlaat FC Groningen aan het einde van het seizoen voor het Bulgaarse Ludogorets.

Wielrennen: Kelderman en Schelling voor Bora in Amstel Gold Race

13.43 uur: Wilco Kelderman en Ide Schelling staan zondag namens wielerploeg Bora-hansgrohe aan de start van de Amstel Gold Race. Dylan van Baarle rijdt de Nederlandse WorldTour-wedstrijd voor Ineos-Grenadiers.

Kelderman en Schelling krijgen gezelschap van de Duitsers Marcus Burghardt en Maximilian Schachmann, de Oostenrijkers Patrick Gamper en Patrick Konrad en de Italiaan Cesare Benedetti. Kelderman moest vorige week na een val in de Ronde van Baskenland opgeven. Schelling maakte woensdag indruk in de Brabantse Pijl, waarin hij als vierde eindigde.

Van Baarle is een van de zeven renners van Ineos in de Amstel Gold Race. De winnaar van Dwars door Vlaanderen krijgt gezelschap van onder anderen de Brit Tom Pidcock, de winnaar van de Brabantse Pijl. Ook de Pool Michal Kwiatkowski, die de Amstel Gold Race van 2015 won, en Richard Carapaz, de winnaar van de Giro d’Italia van 2019, behoren tot de ploeg van Ineos.

Judo: Ook lichtgewicht Van Krevel snel uitgeschakeld op EK

13.25 uur: In navolging van Sanne Verhagen is ook Naomi van Krevel direct uitgeschakeld op de EK in Lissabon. De 20-jarige Van Krevel moest in de klasse tot 52 kilogram op waza-ari haar meerdere erkennen in de Spaanse Estrella Lopez Sheriff.

Van Krevel is de mondiale nummer 48, Lopez Sheriff staat 23 plekken hoger op de wereldranglijst. De jonge Van Krevel, die vorig jaar in Praag voor het eerst deelnam aan de Europese kampioenschappen, komt niet in aanmerking voor deelname aan de Olympische Spelen. Eerder op de dag verloor Verhagen, eveneens een lichtgewicht, ook in de eerste ronde. Zij verloor in de klasse tot 57 kilogram op ippon van de Russin Daria Mezhetskaia.

Zaterdag wordt het toernooi bij de vrouwen vervolgd met de klasse tot 63 kilogram en de klasse tot 70 kilogram. In de eerste categorie maken Juul Franssen en Sanne Vermeer hun opwachting, in de klasse tot 70 kilogram komen Kim Polling en Sanne van Dijke in actie. Het toernooi duurt tot en met zondag.

Voetbal: Leeuwinnen naar derde plaats FIFA-ranking

12.41 uur: De Nederlandse voetbalsters hebben hun hoogste positie ooit op de wereldranglijst geëvenaard. De regerend kampioen van Europa klom op de ranglijst van april naar de derde plaats, achter de Verenigde Staten en Duitsland. Oranje boekte in de afgelopen interlandperiode wisselende resultaten.

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman verloor vorige week in Marbella de oefeninterland tegen Spanje met 1-0. De ’Leeuwinnen’ waren dinsdag in Nijmegen wel veel te sterk voor Australië: 5-0. De Australische vrouwen zakten op de wereldranglijst van plek zeven naar negen. Oranje passeerde Frankrijk, dat derde stond.

Na het bereiken van de finale op het WK 2019 stonden de Nederlandse voetbalsters al een tijdje op de derde plaats. Begin vorig jaar zakten ze naar plek vier.

Algemeen: Vaccinatie van olympische sporters al begonnen

12.25 uur: Het vaccineren van de olympische sporters is begonnen. Volgens een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF zijn de eerste sporters al bij de vaccinatielocatie van de GGD Gelderland-Midden op Sportcentrum Papendal geweest voor een prik met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Over drie tot vier weken kunnen ze hun tweede inenting komen halen.

Het demissionaire kabinet besloot eerder deze week om de olympiërs voorrang te geven in het vaccinatieproces. In eerste instantie zouden ze pas in de zomer aan de beurt zijn.

„We helpen de GGD bij de planning, anders hebben ze daar extra werk aan”, zegt de woordvoerder van NOC*NSF. „De sporters gaan gewoon mee in de GGD-vaccinatiestraat. Ze zijn daar gewend om honderden mensen per dag te prikken. De sporters komen gespreid langs, afhankelijk van hun schema’s. Sommigen zitten nu in het buitenland. Het wordt per sporttak en per individu geregeld.”

Atletiek: Wereldkampioen sprint mist Spelen, ondanks ingekorte schorsing

10.33 uur: De Amerikaanse sprinter Christian Coleman, wereldkampioen op de 100 meter, ontbreekt komende zomer definitief op de Olympische Spelen in Tokio. Het internationaal sporttribunaal CAS heeft de schorsing van Coleman weliswaar teruggebracht tot achttien maanden, maar de Spelen zijn nog steeds niet haalbaar voor hem.

De 25-jarige Amerikaan werd in oktober door de Athletics Integrity Unit (AIU) voor twee jaar geschorst omdat hij in 2019 in een jaar tijd drie dopingcontroles had gemist. Dat wordt gezien als overtreding van het dopingreglement.

Coleman, die in 2019 bij de WK in Doha goud pakte op de 100 meter in 9,76 seconden, ging in beroep bij het CAS. Het sporttribunaal haalde een half jaar van de straf af, omdat de dopingcontroleur die op 9 december 2019 bij Coleman voor een dichte deur stond niet had geprobeerd om de sprinter telefonisch te pakken te krijgen. Dat is weliswaar ook niet verplicht, maar behoort volgens het CAS wel tot de standaardprocedure. De Amerikaan was op dat moment naar eigen zeggen kerstinkopen doen en daarom niet thuis.

De schorsing ging met terugwerkende kracht in op 14 mei 2020 en loopt nu tot 14 november van dit jaar. Coleman mist nog steeds de Spelen, maar kan begin volgend jaar wel meedoen aan de WK indoor in Belgrado.

Atletiek: Misstap houdt Ummels uit marathon op vliegveld Twente

10.18 uur: Atlete Bo Ummels heeft zich moeten afmelden voor de zogeheten Mission Marathon, de hardloopwedstrijd over 42,195 kilometer die zondag wordt gelopen op het terrein van Twente Airport. De 27-jarige Ummels maakte bijna drie weken geleden op de training naar eigen zeggen een „ongelukkige misstap.” Die resulteerde in een scheurtje in een kuitspier en pijn rond haar achillespees.

„Hierdoor heb ik veel looptrainingen gemist”, schrijft Ummels op Instagram. „En hoewel het herstel goed gaat door intensieve behandeling en alternatieve trainingen, zou de belasting van een marathon op dit moment te risicovol zijn. Ik baal er erg van om niet te kunnen starten zondag, want ik had er graag deel van uitgemaakt op Nederlandse bodem. Maar in mei zijn er nog volop mogelijkheden om een marathon te lopen, waar ik nu mijn pijlen op zal richten.”

Ummels mikt op deelname aan de Olympische Spelen in Japan. Vooralsnog heeft alleen Andrea Deelstra voldaan aan de limiet van 2.28.30. Onder anderen Ruth van der Meijden en Jill Holterman gaan zondag in Enschede een poging doen om ook die limiet te lopen.

Algemeen: Australië overweegt sporters ook vaccinatievoorrang te geven

9.06 uur: In navolging van heel wat andere landen overweegt ook Australië de sporters die komende zomer naar de Olympische Spelen in Japan gaan met voorrang te vaccineren tegen het coronavirus. Sportminister Richard Colbeck zei op tv-zender ABC dat hij daarover gesprekken voert met het olympisch comité in zijn land (AOC). „De overheid praat met het AOC over het voorstel om de atleten en stafleden van het olympisch team prioriteit te geven bij het vaccineren”, aldus Colbeck.

De Nederlandse overheid besloot deze week om de ongeveer driehonderd olympische en ruim honderd paralympische sporters die naar Tokio gaan op korte termijn de mogelijkheid te geven om een prik te halen. Ze kunnen op sportcomplex Papendal in Arnhem worden ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech.

In Australië zijn tot nu toe zo’n 1,3 miljoen prikken gezet. Zorgmedewerkers, kwetsbare groepen en mensen van 70 jaar en ouder zijn als eersten aan de beurt in het vaccinatieproces. Het land telt ruim 25 miljoen inwoners.

Australië, dat in het medailleklassement van de Spelen doorgaans in de top 10 eindigt, heeft er met strenge maatregelen voor gezorgd dat de verspreiding van het coronavirus in toom wordt gehouden. Sinds het uitbreken van de pandemie zijn iets minder dan 30.000 Australiërs besmet, ruim negenhonderd mensen overleden aan Covid-19. De Spelen beginnen over minder dan honderd dagen, op 23 juli.

Basketbal: Lakers blijven wisselvallig presteren

9.05 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben een overwinning in de NBA wederom laten volgen door een nederlaag. De kampioen moest in het eigen Staples Center, waar voor het eerst dit seizoen toeschouwers naar binnen mochten, met 121-113 buigen voor Boston Celtics. Jaylen Brown blonk met 40 punten uit bij de Celtics.

De 1915 fans van de Lakers op de tribunes zagen dat hun ploeg het nog steeds moest doen zonder de geblesseerde sterren LeBron James en Anthony Davis, al heeft die laatste de training inmiddels hervat. Halverwege de wedstrijd keek de thuisploeg al tegen een achterstand van 13 punten aan en de titelhouder in de NBA wist daar in het tweede deel geen verandering in te brengen.

De Lakers hielden daarmee een opvallend ritme vast. In de laatste tien duels wisselde de ploeg uit LA steeds overwinningen af met nederlagen. De Lakers zijn naar de vijfde plek in het westen gezakt.

Phoenix Suns boekte tegen Sacramento Kings de veertigste zege van het seizoen (122-114) en heeft nu nog maar één overwinning minder dan Utah Jazz, de koploper in het westen en tevens de beste presterende ploeg van dit seizoen.

Wielrennen: NOC*NSF, KNWU en Jumbo-Visma zetten talentprogramma op

8.51 uur: Sportkoepel NOC*NSF zet samen met de Nederlandse wielerbond KNWU en wielerploeg Jumbo-Visma een talentprogramma op, genaamd CyclingClassNL. Dit opleidingsprogramma is bedoeld voor getalenteerde jongens en meisjes binnen de wielersport in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar. „Nederland is een fantastisch wielerland en dat willen we graag blijven, maar je blijft niet zomaar aan de top”, zegt technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF. „Daarvoor moet je steeds investeren in het ontwikkelen van talent.”

Hendriks stelde vorig jaar in gesprek met algemeen directeur Richard Plugge van Jumbo-Visma de vraag: ’wie is de nieuwe Tom Dumoulin?’. Hendriks en Plugge kwamen tot de conclusie dat er wat moet gebeuren als Nederland over vijf tot tien jaar nog steeds tot de toplanden in het wielrennen wil behoren.

Om daarvoor te zorgen, gaan NOC*NSF, de KNWU en Jumbo-Visma samenwerken. De grootste wielertalenten worden via CyclingClassNL op dagelijkse basis begeleid. Ze krijgen een wetenschappelijk onderbouwd en persoonlijk ontwikkelingsprogramma. De tieners blijven voorlopig wel bij hun eigen wielerclub rijden. Het is de bedoeling dat ze daarna doorstromen richting de professionele opleidingsploegen.

Jumbo-Visma, de Nederlandse ploeg die uitkomt in de WorldTour, heeft ook zo’n eigen opleidingsploeg. „We hopen hiermee het gat tussen de verenigingen en de opleidingsploegen te vullen en de talentvolle renners en rensters goed te begeleiden in hun ontwikkeling”, zegt Plugge, die met zijn ploeg expertise en mankracht levert aan CyclingClassNL.

Volgens Hendriks is het niet zo dat talenten uit het programma automatisch gaan doorstromen richting de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. „Zij hebben niet de exclusiviteit”, zegt de directeur van NOC*NSF bij de NOS. „Dit kan ook voor Team DSM of andere wielerploegen uit Nederland instroom betekenen.” Het is de bedoeling dat het programma in het najaar start.