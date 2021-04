Sport kort: NOC*NSF, KNWU en Jumbo-Visma starten talentenprogramma

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Algemeen: Australië overweegt sporters ook vaccinatievoorrang te geven

9.06 uur: In navolging van heel wat andere landen overweegt ook Australië de sporters die komende zomer naar de Olympische Spelen in Japan gaan met voorrang te vaccineren tegen het coronavirus. Sportminister Richard Colbeck zei op tv-zender ABC dat hij daarover gesprekken voert met het olympisch comité in zijn land (AOC). "De overheid praat met het AOC over het voorstel om de atleten en stafleden van het olympisch team prioriteit te geven bij het vaccineren", aldus Colbeck.

De Nederlandse overheid besloot deze week om de ongeveer driehonderd olympische en ruim honderd paralympische sporters die naar Tokio gaan op korte termijn de mogelijkheid te geven om een prik te halen. Ze kunnen op sportcomplex Papendal in Arnhem worden ingeënt met het vaccin van Pfizer/BioNTech.

In Australië zijn tot nu toe zo'n 1,3 miljoen prikken gezet. Zorgmedewerkers, kwetsbare groepen en mensen van 70 jaar en ouder zijn als eersten aan de beurt in het vaccinatieproces. Het land telt ruim 25 miljoen inwoners.

Australië, dat in het medailleklassement van de Spelen doorgaans in de top 10 eindigt, heeft er met strenge maatregelen voor gezorgd dat de verspreiding van het coronavirus in toom wordt gehouden. Sinds het uitbreken van de pandemie zijn iets minder dan 30.000 Australiërs besmet, ruim negenhonderd mensen overleden aan Covid-19. De Spelen beginnen over minder dan honderd dagen, op 23 juli.

Basketbal: Lakers blijven wisselvallig presteren

9.05 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben een overwinning in de NBA wederom laten volgen door een nederlaag. De kampioen moest in het eigen Staples Center, waar voor het eerst dit seizoen toeschouwers naar binnen mochten, met 121-113 buigen voor Boston Celtics. Jaylen Brown blonk met 40 punten uit bij de Celtics.

De 1915 fans van de Lakers op de tribunes zagen dat hun ploeg het nog steeds moest doen zonder de geblesseerde sterren LeBron James en Anthony Davis, al heeft die laatste de training inmiddels hervat. Halverwege de wedstrijd keek de thuisploeg al tegen een achterstand van 13 punten aan en de titelhouder in de NBA wist daar in het tweede deel geen verandering in te brengen.

De Lakers hielden daarmee een opvallend ritme vast. In de laatste tien duels wisselde de ploeg uit LA steeds overwinningen af met nederlagen. De Lakers zijn naar de vijfde plek in het westen gezakt.

Phoenix Suns boekte tegen Sacramento Kings de veertigste zege van het seizoen (122-114) en heeft nu nog maar één overwinning minder dan Utah Jazz, de koploper in het westen en tevens de beste presterende ploeg van dit seizoen.

Wielrennen: NOC*NSF, KNWU en Jumbo-Visma zetten talentprogramma op

8.51 uur: Sportkoepel NOC*NSF zet samen met de Nederlandse wielerbond KNWU en wielerploeg Jumbo-Visma een talentprogramma op, genaamd CyclingClassNL. Dit opleidingsprogramma is bedoeld voor getalenteerde jongens en meisjes binnen de wielersport in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar. „Nederland is een fantastisch wielerland en dat willen we graag blijven, maar je blijft niet zomaar aan de top”, zegt technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF. „Daarvoor moet je steeds investeren in het ontwikkelen van talent.”

Hendriks stelde vorig jaar in gesprek met algemeen directeur Richard Plugge van Jumbo-Visma de vraag: ’wie is de nieuwe Tom Dumoulin?’. Hendriks en Plugge kwamen tot de conclusie dat er wat moet gebeuren als Nederland over vijf tot tien jaar nog steeds tot de toplanden in het wielrennen wil behoren.

Om daarvoor te zorgen, gaan NOC*NSF, de KNWU en Jumbo-Visma samenwerken. De grootste wielertalenten worden via CyclingClassNL op dagelijkse basis begeleid. Ze krijgen een wetenschappelijk onderbouwd en persoonlijk ontwikkelingsprogramma. De tieners blijven voorlopig wel bij hun eigen wielerclub rijden. Het is de bedoeling dat ze daarna doorstromen richting de professionele opleidingsploegen.

Jumbo-Visma, de Nederlandse ploeg die uitkomt in de WorldTour, heeft ook zo’n eigen opleidingsploeg. „We hopen hiermee het gat tussen de verenigingen en de opleidingsploegen te vullen en de talentvolle renners en rensters goed te begeleiden in hun ontwikkeling”, zegt Plugge, die met zijn ploeg expertise en mankracht levert aan CyclingClassNL.

Volgens Hendriks is het niet zo dat talenten uit het programma automatisch gaan doorstromen richting de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. „Zij hebben niet de exclusiviteit”, zegt de directeur van NOC*NSF bij de NOS. „Dit kan ook voor Team DSM of andere wielerploegen uit Nederland instroom betekenen.” Het is de bedoeling dat het programma in het najaar start.