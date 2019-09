Vietnam in de ban van nieuwe Heerenveen-aankoop

De presentatie van de verdediger - tevens de jongste international ooit van Vietnam - werd live op Instagram en Facebook uitgezonden. Hierdoor konden de mensen in het land de presentatie op de voet volgen en dat was duidelijk niet zonder gevolgen.

Van Hau heeft zelf ook ontzettend veel zin in zijn avontuur, al gaat dat misschien nog wel wat moeite kosten, aangezien hij geen woord Engels spreekt: „Ik wil me zo snel mogelijk aanpassen en de taal leren spreken. Ik ben heel dankbaar dat ik hier mag zijn. Het is een droom die uitkomt.”