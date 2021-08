Zwak Ajax lijdt eerste puntenverlies op bezoek bij FC Twente

Ajax begon in de Grolsch Veste met dezelfde basisopstelling als een week geleden tegen NEC, maar wel met olympisch kampioen Antony weer op de bank. De thuisploeg kende een stuk meer wijzigingen. Zo ontbrak Ricky van Wolfswinkel vanwege een blessure, de spits werd vervangen door Manfred Ugalde, terwijl op het middenveld Michal Sadilek en Michel Vlap hun opwachting maakten.

Irritaties

In een chaotische openingsfase met veel overtredingen en de nodige onderlinge irritaties, waren de kleine kansjes voor de thuisploeg. Ugalde kopte naast uit een hoekschop, terwijl Queensy Mening een schot in de handen van Stekelenburg plaatste. Ajax kwam er amper door en dat uitte zich in frustraties bij zowel Davy Klaassen als Edson Álvarez. Eerstgenoemde ontving hiervoor een gele kaart.

Twente bleef de beste kansen houden met schietmogelijkheden voor Ugalde en Vlap, terwijl het gevaar van de bezoekers beperkt bleef tot kopballen van Lisandro Martinez en Álvarez. Bij de inzet van de Mexicaan moest Lars Unnerstall voor het eerst handelend optreden. Het was een matige oogst voor de ploeg van Erik ten Hag in de eerste helft. Het verkeerd bedrukte shirt van Steven ’Berghius’ stond onbedoeld symbool voor het slordige eerste bedrijf.

Bekijk ook: Ajax nog niet helemaal gewend aan de komst van Steven Berghuis

Hoewel de vleugelaanvaller met zijn naam correct gespeld achterop aan de aftrap verscheen, was de eerste grote kans direct voor de Tukkers. Menig trok de bal voor, maar Vlap raakte hem niet goed. Toch kwam Ajax vroeg in de tweede helft op voorsprong, al verdiende de manier waarop geen schoonheidsprijs. Een voorzet van Daley Blind werd door Robin Pröpper tegen zijn eigen paal verlengd, waarna het Sébastien Haller was die net als vorige week de 1-0 voor zijn rekening nam.

Een goede aanval

Ondanks de voorsprong werd het spel er niet beter op. Zowel Twente als Ajax grossierde de hele wedstrijd in veel slordigheden met soms onverklaarbare passes tot gevolg. Toch had Haller even later voor de 2-0 moeten zorgen. Na de eerst echt vlot lopende aanval van de dag kopte hij geheel vrijstaand naast na een afgemeten voorzet van Noussair Mazraoui.

Het bleek ook de enige goed lopende aanval van de Amsterdammers. Twente zette nog veelvuldig druk al leidde dat amper tot echte kansen. Maar dat je geen kans nodig hebt om te scoren, bewees Pröpper. De man die zo onfortuinlijk was bij de Ajax-goal kreeg een afvallende bal voor zijn voeten en schoot deze feilloos tegen de touwen.

In de absolute slotseconden had Ajax alsnog kunnen winnen. Na een prima voorzet van wederom Mazraoui knikte Danilo de bal goed binnen, maar Unnerstall pareerde fraai en redde zo een punt voor FC Twente.

Ten Hag kritisch op Ajax na matige vertoning tegen FC Twente

Trainer Erik ten Hag was teleurgesteld in zijn Ajax na het gelijkspel bij FC Twente (1-1). „Het was een heel matige vertoning”, zei hij. „We moeten leveren, maar ik had het gevoel dat we niet aanstonden.”

„We moeten de urgentie van dit soort wedstrijden beseffen”, zei Ten Hag bij ESPN. „FC Twente speelde irritant maar dat moet je mee om kunnen gaan. Aan de bal was ons spel ver onder de maat. We hebben nauwelijks iets gecreëerd. We moeten in een veel hoger tempo spelen. We moeten ook meer loopacties maken.”

Blind: slecht gespeeld, het was gewoon schandalig

Daley Blind zocht niet naar excuses na het gelijkspel van Ajax bij FC Twente (1-1). „We hebben heel slecht gespeeld”, zei hij. „Zo verdien je het niet om punten punten mee te nemen.”

„Ons positiespel was traag”, analyseerde Blind bij ESPN. „We konden de vrije man niet vinden en we creëerden nauwelijks kansen. Het was gewoon schandalig. Als je niet goed speelt, dan moet je toch de punten mee naar huis nemen. Dat hebben we niet gedaan. We moeten dit goed evalueren. We moeten kritisch op onszelf zijn. Maar we moeten ook niet in paniek raken. Het seizoen is nog lang. Ik heb wel vaker gejaagd op ploegen die boven ons staan.”

Fans FC Twente sluiten Pröpper in armen

Robin Pröpper heeft de supporters van FC Twente al in zijn eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie voor zich gewonnen.

„Met mijn linkervoet nog wel”, zie de broer van PSV’er Davy Pröpper over zijn gelijkmaker. „Ik denk dat het verdiend was. Het was ook een mooie beloning voor onze fans. Ze hebben ons zo geweldig gesteund.”

Pröpper maakte deze zomer een beladen overstap van Heracles naar FC Twente. Bij afwezigheid van Wout Brama droeg hij de aanvoerdersband. „Ik ben heel blij met het vertrouwen dat ik krijg. We hebben uitstekend gevochten. Beter kan eigenlijk niet”, zei Pröpper. „Als het voetballend beter wordt, dan kan het een mooi seizoen worden.”