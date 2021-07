Jan Vertonghen wil Italië niet te erg complimenteren: ’Daarvoor hebben ze me te veel geïrriteerd’

„Dit doet pijn”, reageert de aanvoerder voor de camera van Sporza. „Het is een grote teleurstelling. Net als de vorige toernooien ga ik hierop terugkijken als een gemiste kans. Ook nu kan je kijken en analyseren waar het is fout gelopen.”

Vooral de eerste tegengoal, waarbij de Belgische recordinternational ongelukkig uit de verf kwam, doet hem pijn. „Op dat moment hadden we de bal een keer. We probeerden die in de ploeg te houden, maar dat was dus een verkeerde keuze. Je eigen 16 meter is niet de beste ruimte om dat te doen. Ik had die bal weg moeten schieten.”

Vertonghen had. zich tijdens de wedstrijd mateloos geïrriteerd aan het gedrag van Italië. „Italië heeft een goede ploeg. Dat lees je af uit de statistieken, maar ik wil ze ook niet te veel complimenten geven. Daarvoor hebben ze me te veel geïrriteerd. Dat zijn excuses, ik weet het, want het zijn vooral die tegengoals waar we naar moeten kijken. Onze eigen schuld”, geeft een ontgoochelde Vertonghen toe.

Jan Vertonghen en Romelu Lukaku druipen teleurgesteld af. Ⓒ HH/ANP

’We troffen een heel goed Italië’

Bondscoach Roberto Martinez van België was ook bedroefd na de nederlaag. „Na al dat werk verdienden de spelers deze uitschakeling niet”, zei de Spaanse trainer. „Maar we troffen een heel goed Italiaans team. De kleine details maakten het verschil. Ik denk dat de tegenstander zich in de eerste helft goed aan ons spel heeft aangepast.”

België ging met een 2-1-achterstand de rust in, maar de Rode Duivels slaagden er niet in om in de tweede helft nog een doelpunt te maken. „We toonden veel concentratie en goede bedoelingen na de pauze, maar we konden dat tweede doelpunt niet maken”, zei Martinez. „Ik ben niet teleurgesteld, omdat mijn spelers niet gefaald hebben wat betreft hun instelling. Ik ben bedroefd voor hen.”

Martinez wilde niet ingaan op vragen over zijn toekomst. „Dit is een moeilijk moment, ik denk alleen aan de nederlaag en het feit dat we naar huis moeten. Nu is de tijd om te analyseren, maar het verdriet en de teleurstelling spoken nu in mijn hoofd.”

De bondscoach moest tegen Italië met Eden Hazard een van zijn belangrijkste spelers missen. „Het is natuurlijk geen voordeel om zonder Eden te moeten spelen. Kevin De Bruyne was klaar om het team te helpen. Ik denk dat we goed met de situatie rond de geblesseerden zijn omgesprongen dit toernooi.”