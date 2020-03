RB Leipzig deelt in Champions League nieuwe tik uit aan dolend Tottenham

Leipzig kwam in de Red Bull Arena al snel op voorsprong. Marcel Sabitzer kon vanaf zo’n 20 meter vrij op doel schieten. Hugo Lloris kreeg er nog een hand achter, maar kon een vroege achterstand van Spurs niet voorkomen. De thuisploeg dacht snel de voorsprong te verdubbelen, maar Timo Werner stond buitenspel toen hij een voorzet van Angeliño in het doel werkte.

Enkele minuten later telde het volgende doelpunt van Leipzig wel. Opnieuw was het Sabitzer die het net wist te vinden. Hij kopte een voorzet vanaf links hard raak in de korte hoek. Wederom had Lloris zijn hand achter de bal, maar net zoals bij het openingsdoelpunt moest de Fransman vissen.

Bij beide doelpunten zagen de goalie en de defensie van Tottenham er niet goed uit. In aanvallend opzicht liet Spurs zich pas vijf minuten voor rust zien, maar zonder gewenst resultaat.

In het tweede bedrijf had Leipzig ook weinig te duchtten van zijn Londense opponent. De thuisploeg kwam niet in de problemen en zette vijf minuten voor het laatste fluitsignaal de eindstand op het scorebord. Emil Forsberg, koud in het veld, scoorde de 3-0 met zijn eerste balcontact.

Domper

Voor Tottenham is het een nieuwe klap in het gezicht. Het werd vorige week al door laagvlieger Norwich uitgeschakeld in de FA Cup. Daarnaast raken de eerste vier plaatsen in de Premier League, die recht geven op een Champions League-ticket, steeds verder uit zicht.