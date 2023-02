Dick Advocaat zorgt met ADO Den Haag voor stunt tegen PEC Zwolle

In de strijd om het kampioenschap heeft Zwolle nu nog 6 punten voorsprong. De eerste twee van de eerste divisie promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.

Al na 4 minuten kwam ADO op voorsprong. Joey Sleegers scoorde, nadat de Zwolse verdediging de bal niet goed had weggewerkt. Enkele minuten later was het al 2-0. Xander Severina kon simpel afronden, na een fraaie voorbereidende actie van Sleegers.

Thomas van den Belt maakte het echter meteen weer spannend, door aan te nemen en af te ronden na een vrije trap van Haris Medunjanin (2-1). Er waren toen 12 minuten gespeeld. Boy Kemper maakte er ongeveer een kwartier voor tijd 3-1 van, na voorbereidend werk van Thomas Verheydt.

Heracles Almelo

Antonio Satriano zette Heracles halverwege de eerste helft tegen Willem II op voorsprong, na te zijn vrijgespeeld door Emil Hansson. Jizz Hornkamp maakte met een kopbal enkele minuten voor het einde gelijk.

Almere City FC slaagde er niet in dichter bij Heracles te komen. Het elftal van trainer Alex Pastoor, nummer 3 op de ranglijst, speelde thuis gelijk tegen Helmond Sport. Het bleef 0-0.

VVV-Venlo is nu vierde, na de zege bij FC Dordrecht (1-2). Simon Janssen maakte in de extra tijd het winnende doelpunt. De thuisclub speelde in die fase al met een man minder, na de rode kaart voor Toine van Huizen zo’n tien minuten voor tijd.

Mede door het punt in Almelo is Willem II nu vijfde.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Keuken Kampioen Divisie.