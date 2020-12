Video: heerlijke panenka Memphis Depay

Voor Lyon kwamen Depay (strafschop), Tino Kadewere, Karl Toko Ekambi en Houssem Aouar tot scoren. Lille (32 punten) en Paris Saint-Germain (31) spelen zondag tegen elkaar en kunnen de koppositie heroveren.

Depay, die in de 87e minuut werd gewisseld, is mogelijk bezig aan zijn laatste werkweken bij Lyon. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe wil de clubleiding hem in de winterse transfertermijn toch nog verkopen. Afgelopen zomer ketste een overgang van Depay naar Barcelona nog af op de afkoopsom van ruim 20 miljoen euro die Lyon eiste. Nu zou ook Paris Saint-Germain voor hem in de markt zijn.

Depay heeft een aflopend contract bij zijn huidige club en mag derhalve komende zomer transfervrij vertrekken. Lyon heeft volgens L’Équipe de verlangde afkoopsom inmiddels al flink naar beneden bijgesteld om toch nog wat geld voor de Nederlandse international te kunnen ontvangen.