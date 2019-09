Feyenoord met Berghuis en Jørgensen op pad

Berghuis miste afgelopen weekend het competitieduel met ADO Den Haag door een lichte knieblessure, maar is fit genoeg om in Glasgow een rol van betekenis te spelen. Jørgensen en Toornstra, beiden hersteld van hun blessure, maakten tegen ADO als invallers hun eerste speelminuten dit seizoen.

De Argentijnse verdediger Marcos Senesi is door trainer Jaap Stam ook opgenomen in de selectie. Voor Senesi wordt het mogelijk zijn debuut in de Europa League. Het duel begint donderdag om 21.00 uur.