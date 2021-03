Engelse bondscoach Gareth Southgate pleit voor vaccins voor voetballers

De Britten lopen in Europa voorop wat betreft het aantal gezette prikken. Meer dan 25 miljoen mensen hebben inmiddels minimaal één dosis van het vaccin gehad. „Ons vaccinatieprogramma is geweldig”, zei Southgate bij de presentatie van zijn selectie voor de start van de WK-kwalificatie.

„Bijna alle kwetsbare mensen hebben hun eerste vaccin gehad. We komen bij het punt dat het in mijn ogen acceptabel is om ook professionele sporters op de lijst te zetten”, aldus de Engelse bondscoach, wiens spelers regelmatig Europa in trekken om te voetballen. „We vragen hen om te blijven spelen, ze moeten in quarantaine als ze uit bepaalde situaties komen, ze moeten wat risico’s nemen als ze teruggaan naar hun families en veel van hen zijn al eens besmet met het virus omdat ze blijven werken. Ik vind niet dat ze voorrang moeten krijgen op zorgmedewerkers of leraren, maar we komen wel bij het punt dat het acceptabel wordt om ook hen te gaan vaccineren. De voetballerij zou zelf vaccins kunnen kopen, om zo geld voor de gezondheidszorg te besparen.”

Engeland start de WK-kwalificatie donderdag op Wembley tegen San Marino en speelt drie dagen later in Tirana tegen Albanië. De ploeg van Southgate neemt het op 31 maart in Londen op tegen Polen.