Sport Kort: Canada heel dicht bij eerste WK voetbal sinds 1986

Oud-PSV’er Atiba Hutchinson viert zijn treffer. Ⓒ HH/ANP

Canada heel dicht bij eerste WK voetbal sinds 1986

07.27 uur: De Canadese voetbalploeg heeft de zesde overwinning op rij geboekt in de WK-kwalificatie en is daarmee heel dicht bij deelname aan het mondiale toernooi gekomen. De ploeg van bondscoach John Herdman won met 2-0 bij El Salvador, via doelpunten van de 38-jarige oud-PSV’er Atiba Hutchinson en Jonathan David.

Canada heeft na elf van de veertien kwalificatiewedstrijden 4 punten voorsprong op de Verenigde Staten en Mexico, die beide ook wonnen. Panama staat 8 punten achter Canada op de vierde plek. De top 3 van de Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummer 4 gaat de play-offs in.

Canada deed één keer mee aan het WK, in 1986 in Mexico. „We hebben ons lot in eigen handen”, aldus Herdman. „We blijven erin geloven, ons hele land staat achter ons. We zijn bijna waar we willen zijn.” De ploeg van Herdman kan in maart het ticket naar Qatar binnenhalen tijdens de laatste serie kwalificatiewedstrijden, tegen Costa Rica, Jamaica en Panama.

De Amerikanen herstelden zich met een zege op Honduras (3-0) van de nederlaag afgelopen weekeinde tegen Canada. Weston McKennie, Walker Zimmerman en invaller Christian Pulisic maakten de doelpunten in het koude Minnesota. Middenvelder Luca de la Torre van Heracles Almelo speelde de hele wedstrijd voor de Amerikanen, oud-Ajacied Sergiño Dest bleef op de bank. Mexico versloeg Panama met 1-0 via een benutte strafschop in de 79e minuut van Raúl Jiménez. Ajax-middenvelder Edson Álvarez ontbrak bij Mexico vanwege een knieblessure, PSV’er Érick Gutiérrez was reserve.