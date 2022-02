Sport Kort: Formule 1-team Alpine stelt twee nieuwe technische bazen aan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Frankrijk stelt zich kandidaat voor EK vrouwenvoetbal 2025

17.50 uur: Frankrijk heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de organisatie van het EK vrouwenvoetbal in 2025. In de zomer van 2019 organiseerde het land al het WK, waar Nederland tweede werd. Op 7 juli 2019 verloor Oranje in Lyon in de finale van de Verenigde Staten (2-0).

Het toernooi wordt in december van dit jaar door de UEFA toegewezen.

Het komende EK wordt deze zomer in Engeland gespeeld. Aanvankelijk zou het toernooi in 2021 plaatshebben, maar in verband met de verschuiving van het EK voor mannen - wegens corona - moest het vrouwentoernooi wijken. Het WK van 2023 wordt in Australië en Nieuw-Zeeland gespeeld.

Formule 1-team Alpine stelt twee nieuwe technische bazen aan

17.36 uur: Formule 1-team Alpine heeft twee nieuwe technische bazen aangesteld. Pat Fry moet als zogenoemde ’chief technical officer’ toezicht gaan houden op alle technische processen en de prestatiedoelstellingen voor de auto gaan bepalen. Matt Harman wordt technisch directeur en wordt onder meer verantwoordelijk voor het structureren van de technische organisatie en het ontwikkelen van talenten. Beiden werkten al voor Alpine.

Laurent Rossi, algemeen directeur van de Franse renstal, sprak bij de bekendmaking positief over het tweetal. „Pat is een van de meest ervaren ingenieurs in de Formule 1, terwijl Matts toewijding en expertise belangrijk zullen zijn om het maximale uit onze auto’s te halen.” Harman werkte eerder achttien jaar voor Mercedes, Fry voor de Formule 1-teams van McLaren en Ferrari.

Voor een van de vertrokken teambazen, Marcin Budkowski, moet nog een opvolger gevonden worden.

Esteban Ocon en Fernando Alonso rijden in 2022 voor Alpine.

Sterke start golfer Huizing in Verenigde Arabische Emiraten

17.23 uur: Golfer Daan Huizing is goed begonnen aan het Ras al Khaimah Championship in de Verenigde Arabische Emiraten. De 31-jarige Huizing staat na de eerste ronde op de negende plek met een score van -4.

Huizing noteerde op de Al Hamra Golf Club een eagle, oftewel twee slagen onder het baangemiddelde, op de veertiende hole. Ook sloeg hij vier birdies en twee bogeys. Wil Besseling staat op +1, Darius van Driel stelde teleur met een score van +7.

Na de eerste dag hebben de Duitser Sebastian Heisele en Scott Jamieson uit Schotland de leiding. Zij kwamen beiden uit op een score van 7 slagen onder par.

Joost Luiten doet niet mee in Ras al-Khaimah. Hij is wel in de Verenigde Arabische Emiraten gebleven om te trainen en komt volgende week weer in actie.

Tennissers zonder Rojer in Daviscup tegen Canada

14.44 uur: Jean-Julien Rojer ontbreekt in de selectie van het Nederlandse Daviscupteam voor de ontmoeting met Canada in Den Haag. De 40-jarige dubbelspecialist was jarenlang een vaste waarde in het team van captain Paul Haarhuis.

Met Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor heeft Haarhuis twee tennissers tot zijn beschikking die bezig zijn aan een opmars op de wereldranglijst. Van de Zandschulp staat op de 50e plaats, Griekspoor is de nummer 62 van de wereld. De rest van de ploeg bestaat uit Robin Haase en de dubbelspecialisten Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop. Haarhuis kiest voor dezelfde spelers als in september vorig jaar, toen Oranje in Montevideo met winst op Uruguay een plek afdwong in de kwalificatieronde van de Daviscup.

„Ik ben erg blij dat deze jongens zich beschikbaar stellen voor het team en dat we met zo’n sterke opstelling tegen Canada kunnen spelen”, aldus Haarhuis. „Het team heeft het afgelopen jaar qua niveau namelijk een grote stap gemaakt. We hebben met Canada een zeer pittige uitdaging om ons te plaatsen voor de Daviscup Finals. Gelukkig hebben wij het thuisvoordeel. We zijn enorm blij dat er enig publiek bij het duel aanwezig mag zijn.”

Inzet van het duel met Canada op het gravel in de Sportcampus Zuiderpark is een plek in de Daviscup Finals van eind dit jaar. Canada heeft met de 21-jarige Felix Auger-Aliassime (negende van de wereld) en de 22-jarige Denis Shapovalov (twaalfde) twee tennissers uit de top van de mondiale ranking. Zij bezorgden hun land vorige maand in Australië de winst van de ATP Cup en bereikten op de Australian Open beiden de kwartfinales.

FIFA-preses Gianni Infantino (links) en IOC-voorzitter Thomas Bach op archiefbeeld. Ⓒ HH/ANP

IOC-leden kritisch op voetbalfederatie FIFA over WK-plannen

08.29 uur: Leden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) hebben op het congres in Beijing felle kritiek geuit op de plannen van de mondiale voetbalfederatie FIFA om het WK één keer in de twee jaar te houden. Voorzitter Thomas Bach van het IOC kapte de discussie al snel af, omdat FIFA-voorzitter en IOC-lid Gianni Infantino zich niet kon verweren. Infantino is sinds 2020 lid van het comité, maar hij besloot dinsdag zijn geplande reis naar Beijing te cancelen en ontbrak daarom op de 139e IOC-sessie.

„Dit plan kan onnoemelijke schade aanrichten en de sport als geheel in gevaar brengen”, zei Mustapha Berraf, de Algerijnse voorzitter van het verbond van olympische comités uit Afrika. „Andere sporten worden hierdoor naar de achtergrond verdrongen en dat is onacceptabel. Het creëert ook weer een kloof tussen mannen en vrouwen in de sport, ondanks al onze inspanningen om juist meer gelijkheid te krijgen.” Berraf kreeg bijval van andere IOC-leden.

Het IOC liet eerder weten een WK iedere twee jaar onwenselijk te vinden. Bach wilde bij afwezigheid van Infantino niet uitgebreid ingaan op de zaak. „We willen deze discussie graag voeren met de FIFA-voorzitter, maar helaas is dat nu niet mogelijk. Uit respect voor ons mede IOC-lid gaan we hier nu niet dieper op in”, aldus Bach. „We laten hem weten wat hier over dit onderwerp is gezegd.”

Infantino zorgde vorige week voor de nodige opschudding, door tijdens een bezoek aan de Raad van Europa in zijn speech te zeggen dat met een WK om de twee jaar levens van mensen verbeterd kunnen worden. Het zou volgens Infantino kansen creëren voor onder meer Afrikaanse vluchtelingen die nu op wankele boten de zee oversteken en daar soms verdrinken. Later zei Infantino dat hij verkeerd begrepen was.

Oud-PSV’er Atiba Hutchinson viert zijn treffer. Ⓒ HH/ANP

Canada heel dicht bij eerste WK voetbal sinds 1986

07.27 uur: De Canadese voetbalploeg heeft de zesde overwinning op rij geboekt in de WK-kwalificatie en is daarmee heel dicht bij deelname aan het mondiale toernooi gekomen. De ploeg van bondscoach John Herdman won met 2-0 bij El Salvador, via doelpunten van de 38-jarige oud-PSV’er Atiba Hutchinson en Jonathan David.

Canada heeft na elf van de veertien kwalificatiewedstrijden 4 punten voorsprong op de Verenigde Staten en Mexico, die beide ook wonnen. Panama staat 8 punten achter Canada op de vierde plek. De top 3 van de Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, kwalificeert zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. De nummer 4 gaat de play-offs in.

Canada deed één keer mee aan het WK, in 1986 in Mexico. „We hebben ons lot in eigen handen”, aldus Herdman. „We blijven erin geloven, ons hele land staat achter ons. We zijn bijna waar we willen zijn.” De ploeg van Herdman kan in maart het ticket naar Qatar binnenhalen tijdens de laatste serie kwalificatiewedstrijden, tegen Costa Rica, Jamaica en Panama.

De Amerikanen herstelden zich met een zege op Honduras (3-0) van de nederlaag afgelopen weekeinde tegen Canada. Weston McKennie, Walker Zimmerman en invaller Christian Pulisic maakten de doelpunten in het koude Minnesota. Middenvelder Luca de la Torre van Heracles Almelo speelde de hele wedstrijd voor de Amerikanen, oud-Ajacied Sergiño Dest bleef op de bank. Mexico versloeg Panama met 1-0 via een benutte strafschop in de 79e minuut van Raúl Jiménez. Ajax-middenvelder Edson Álvarez ontbrak bij Mexico vanwege een knieblessure, PSV’er Érick Gutiérrez was reserve.