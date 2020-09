FC Twente rekent af met FC Groningen

Cerny werd gezien als een van de grootste talenten van Ajax, toen hij in 2015 zijn debuut maakte in de hoofdmacht van Ajax. Die belofte wist de Tsjechische aanvaller nooit in te lossen, mede door zware fysieke tegenslag. Ook vorig seizoen bij FC Utrecht viel Cerny tegen, maar zijn start als huurling bij FC Twente is veelbelovend.

Na zijn belangrijke goal vorige week in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (1-1) was Cerny tegen FC Groningen, dat nog zonder de geblesseerde Arjen Robben speelde, opnieuw uiterst dreigend. Het eerste grote wapenfeit van de Tsjech zorgde voor een ongemakkelijke situatie.

Op het eerste oog leek Cerny niet buitenspel te staan toen hij de openingsgoal maakte, maar de assistent-scheidsrechter stak toch de vlag omhoog, wellicht vanuit het idee, dat de VAR met de technologische hulpmiddelen voor zekerheid zou kunnen zorgen.

In Zeist begon met de moderne buitenspeltechnologie een tijdrovend gesleep met lijnen over het veld, met als uitkomst dat Cerny net niet buitenspel stond, maar dat de marge zo klein was, dat de beslissing van de assistent-scheidsrechter werd aangehouden. En die had dus voor buitenspel gevlagd.

Fluitconcert

Het zorgde na een minutenlange denkpauze van de VAR voor een flink fluitconcert in de Grolsch Veste. Het chagrijn over de misgelopen goal werd snel weggepoetst door een doelpunt van Cerny na een snelle uitbraak van FC Twente met een rol als assistgever van Ajax-huurling Danilo. Diezelfde Danilo zorgde even later voor de 2-0 voorsprong. Het zag er in deze fase van de wedstrijd goed uit bij FC Twente, dat fris combineerde en FC Groningen geen kans gaf om in het spel te komen. Op het middenveld vormde de jonge talentvolle Godfried Roemeratoe een goede tandem met routinier Wout Brama. Door hun balvastheid kon FC Twente de wedstrijd in die fase controleren.

Hrustic verkocht

FC Groningen trad in de Grolsch Veste aan zonder Ajdin Hrustic, die verkocht wordt aan Eintracht Frankfurt. Met de opbrengt van circa 1 miljoen euro wil FC Groningen de spelersmarkt op. Onder anderen Spartaan Abdou Harroui staat op het verlanglijstje.

Het was aanvankelijk karig wat FC Groningen liet zien. Achterin waren de Groningers kwetsbaar, waarbij Wessel Dammers enkele ongelukkige momenten kende en aanvallend werd weinig gecreëerd. Het grootste gevaar kwam uit stilstaande situaties, waarbij de defensie van FC Twente er in de luchtduels niet overtuigend uit zag.

Danilo heeft gescoord. Ⓒ AN/HH

Op die manier kwam FC Groningen vlak na rust terug in de wedstrijd. De jeugdige Jayden Oosterwolde stond niet op te letten en liet Ahmed El Messaoudi de bal inkoppen.

Na de aansluitingstreffer kwam FC Groningen helemaal terug in de wedstrijd en had FC Twente niet veel meer in te brengen al trof Queensy Menig bij een snelle counter nog de lat. Op het tandvlees probeerde de thuisploeg de zege over de meet te brengen en met hangen en wurgen lukte dat. Invaller Alexander Jeremejeff zorgde in de 89e minuut voor uitsluitsel door de bal via de benen van FC Groningen-keeper Sergio Padt in het doel te koppen. En dus bedraagt de puntenoogst van FC Twente, dat deze zomer zo'n grondige metamorfose ondering, na drie wedstrijden al zeven punten, een alleszins bevredigend begin voor Ron Jans en zijn spelers.