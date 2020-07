Peter Bosz moet in Duitse bekerfinale meerdere erkennen in Bayern München

Bayern scoorde ’pas’ in de 16e minuut, want de treffer hing in de lucht in het eerste kwartier. David Alaba zette zich net buiten de zestienmeter achter een vrije trap. De Oostenrijker krulde de bal over de muur: 1-0.

Krap tien minuten later bracht Serge Gnabry ’Der Rekordmeister’ op 2-0. Leverkusen kwam af en toe gevaarlijk voor het doel van Manuel Neuer, maar tot goals leidde dit niet. Bayern domineerde verder vooral de eerste helft.

Teugels vieren

Na rust kreeg Leverkusen een enorme kans op de 2-1, maar een mispeer leidde uiteindelijk een counter in, waarbij Robert Lewandowski het van ver probeerde. Na kolderiek optreden van doelman Lukas Hradecky eindigde de bal pardoes achter de lijn: 3-0 in de 59e minuut.

In de 64e minuut deed Leverkusen toch wat terug via Sven Bender: 3-1. Weer twee minuten later vloog de bal net voorlangs bij Neuer, vooral door het het inmiddels slordig spelende Bayern. De ploeg van trainer Hansi Flick liet de teugels iets te veel vieren op dat moment, al zette Leverkusen uitstekend druk en dicteerde het de wedstrijd vervolgens. De trekker overhalen bleek deze wedstrijd vaak genoeg een te groot obstakel. Regelmatig bleek de eindpass net te scherp.

Bayern scoorde in minuut 89 na een prachtige counter en dito goal nog wel (treffer Lewandowski). En nadat de bal op de hand van Alphonso Davies kwam, mocht Kai Havertz nog vanaf elf meter de 4-2 aantekenen, maar meteen daarna klonk het eindsignaal. Het betekent de 50e nationale prijs voor Bayern München.