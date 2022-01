Peter Bosz hoeft zondag met Lyon niet te vrezen voor Lionel Messi

De 34-jarige Messi hervatte enkele dagen geleden de training na een negatieve test. Hij miste maandag het eerste duel van PSG in het nieuwe jaar, de bekerwedstrijd tegen Vannes.

PSG kan tegen Lyon ook geen beroep doen op Angel Di Maria, Julian Draxler, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa en Gianluigi Donnarumma. Het vijftal verblijft in quarantaine. Neymar is voorlopig ook niet inzetbaar. Naar verwachting hervat hij de training over ongeveer drie weken. PSG is de koploper in Frankrijk, Lyon staat slechts dertiende.

