Overeem knokt zich op karakter naar zege in ’corona-gevecht’

Overeem, die zondag zijn 40e verjaardag viert, werd na ruim een minuut in de octagon geraakt door een harde rechterhoek van Harris. Wonder boven wonder wist hij de stoot te overleven en ondanks een flink gehavende wenkbrauw vocht de vechtsportlegende door.

In de tweede ronde maakte The Reem het karwei zelf af. Hij werkte Harris met stoten en trappen naar de grond om hem vervolgens te overweldigen met een serie aan klappen op de grond te houden. De scheidsrechter had daarop genoeg gezien en greep in.

Alistair Overeem verslaat Walt Harris. Ⓒ AFP

Overeem zou eigenlijk vorig jaar al tegen Harris vechten, maar de partij werd toen geschrapt omdat de stiefdochter van Harris na een wekenlange vermissing bleek te zijn vermoord. De zwaargewicht juichde direct na afloop van het gevecht ook niet. Hij zocht toenadering en prees zijn opponent voor diens heldhaftigheid.

Alistair Overeem geeft Walt Harris een knuffel. Ⓒ AFP

Door zijn overwinning heeft Overeem zich hersteld van een nederlaag tegen de Surinamer Jairzinho Rozenstruik, tegen wie hij eind vorig jaar indruk maakte, maar luttele seconden voor het einde alsnog verloor op technische knock-out. De voormalig K-1-kampioen heeft nu 46 MMA-partijen gevochten en 18 keer verloren. In 2016 streed Overeem tegen kampioen Stipe Miocic - tevergeefs - om de titel. De kampioensgordel is echter nog steeds het grote doel voor de voormalig voormalig Strikeforce- en DREAM-kampioen en de huidige nummer acht in de UFC-zwaargewichtdivisie.

Corona

De UFC organiseerde in Jacksonville ondanks de uitbraak van het coronavirus drie evenementen in acht dagen. Publiek was niet toegestaan en vechters, coaches en ander personeel werd veelvuldig getest.

„Het was op alle manieren een succesvolle week”, aldus UFC-president Dana White. „Ik voel me er heel goed over. En het belangrijkste: niemand is ziek geworden. Ik geef deze week een 10,5. Het was een homerun.”

White ging daarbij wel voorbij aan de positieve test van vorige week van de Braziliaan Ronaldo ’Jacare’ Souza.