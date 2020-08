Voornemen FIA tik voor F1-team Mercedes

Peter Bayer, secretaris-generaal van de autosportfederatie, heeft alle tien teams inmiddels op de hoogte gesteld van het voornemen. Nog voor de Grand Prix van Belgie – later deze maand – moeten de technische aanpassingen definitief worden. Zo wordt onder meer gesteld dat teams min of meer met dezelfde motorstanden moeten rijden in de kwalificatie en race.

Met name voor Mercedes is dat een tik. Dat team is tijdens de kwalificaties enorm snel, juist door het gebruik van die speciale motorstand die extra power genereert. Dat geldt ook voor klantenteam Racing Point en in mindere mate Williams. Tijdens de Grand Prixs op zondag is het verschil tussen Mercedes en een team als Red Bull Racing al een stuk kleiner, omdat de ’party mode’ niet continu gebruikt kan worden .

Max Verstappen zei in aanloop naar de tweede en door hem gewonnen race op Silverstone al dat Red Bull moeite heeft om op zaterdag aan te haken, als het gaat om wie het snelste is over een ronde. Mogelijk hoeft Red Bulls motorleverancier Honda niet meer hard te werken aan een betere ’feestmodus’, als de technische regelwijziging definitief wordt doorgevoerd.

Overigens is de kans enorm dat de snelle regelwijziging er doorheen komt. Teams hoeven niet te stemmen over het voornemen. De FIA heeft in dit geval ’vetorecht’.