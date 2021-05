Sparta plaatst zich via zege in Friesland voor play-offs, AZ schminkt Heracles af

Al vroeg was het raak voor de Spartanen. Lennart Thy werd bij een vrije trap de hoek van het strafschopgebied ingestuurd en knalde vanuit een lastige positie de bal in de korte kruising. De treffers waren van grote schoonheid, want niet veel later knalde Wout Burger vanaf een meter of twintig de 0-2 in de bovenhoek. Buiten twee kansjes voor Benjamin Nygren bleef Sparta voor rust ook verreweg de betere ploeg, maar dat leidde niet tot nog meer wonderschone treffers.

Bryan Smeets verzuimde na rust om 0-3 te maken, waarna sc Heerenven toch weer terug kwam in de wedstrijd. Siem de Jong maakte met een droge knal de aansluitingstreffer voor de Friese ploeg. Even later schoot Mitchel van Bergen nog voorlangs. Sparta leek de krachten alvast te sparen, wetende dat in de halve finales van de play-offs stadsgenoot Feyenoord wacht.

AZ overtuigt

Er waren de nodige kansen in Alkmaar en de bezoekers kregen na dik twintig minuten de beste. Orestis Kiomourtzoglou kon vrijstaand inkoppen, maar mikte tegen de paal. Aan de andere kant pegelde Jordi Clasie een bal net over de kruising. Ook redde Janis Blaswich op een schot van Jesper Karlsson. Uiteindelijk kwam AZ vlak voor rust op voorsprong. Het schot van Calvin Stengs werd nog gekeerd, maar in de rebound schoot Myron Boadu raak.

Aan het begin van de tweede helft maakte AZ direct de tweede. Na een fraaie combinatie met Owen Wijndal prikte Karlsson de bal in de verre hoek. De IJslander maakte even later na een heerlijke aanval ook de 3-0 voor de Alkmaarders. Heracles had weinig meer te melden in de tweede helft en moest toezien hoe Boadu met een fraai wippertje ook nog voor de 4-0 zorgde. Het werd uiteindelijk 5-0. Owen Wijndal miste nog de strafschop, maar kon de rebound nog wel binnenwerken.