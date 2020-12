Applausje voor Kira Toussaint na evenaring wereldrecord

Ze zwom drie keer deze afstand vrijdag, de andere twee eveneens dicht in de buurt van haar mondiale topscore: 25,62 en 26,64. „Bij elke keer was er nog ruimte voor verbetering. Mijn evenaring betekent ook dat de prestatie van Boedapest geen uitschieter is geweest. Dat geeft vertrouwen”, aldus de rugslagexpert die een dochter is van oud-olympisch zwemkampioene Jolanda de Rover. Haar moeder veroverde goud tijdens de Zomerspelen van Los Angeles (1984) op de 200 meter rugslag.

„Nu even kerstvakantie hoor”, berichtte haar coach Mark Faber later op de avond. „Op de heel korte termijn is het onduidelijk wat we kunnen doen”, vertelde Toussaint eerder deze maand in Rotterdam bij de olympische kwalificatiewedstrijden. „Er staan wat races geprogrammeerd, maar in de tijd waarin we leven weet je niet meer wat er zal gebeuren. Ik ga tussen tussen kerst en de eerste week van het nieuwe jaar rust nemen, want het wordt weer een heel lange tweede helft van het seizoen. Het is belangrijk even gas terug te nemen, zeker met het oog op wat er komen gaat”, zo doelde Toussaint op de Zomerspelen van Tokio.

Om net als haar moeder kans te maken op een medaille in Japan, weet ze wat ze moet zwemmen. „Op de 100 meter rug moet je sowieso onder de 59 seconden zwemmen. Maar zodra je in een olympische finale staat, zeg ik altijd, dan kan iedereen die race winnen. Degene die het rustigst weet te blijven, is de kampioene. Er is momenteel wel een meisje dat veel beter is dan de rest, een Amerikaanse (Regan Smith, red.). Maar daarachter…., ik weet het niet. Ik ga gewoon lekker door, en haal veel zelfvertrouwen uit de manier waarop het nu loopt. Wat fijn is: als je de underdog bent, heb je niets te verliezen. Voordat Valerie van Roon zich op het kwalificatietoernooi plaatste voor Tokio (50 meter vrij, red.), zei ik nog tegen haar: je hebt nu helemaal niets. Je kunt dus niet verliezen, er is geen druk of spanning.”

Dat geldt straks net zo goed voor mij. Niemand verwacht van me dat ik zal winnen. Dat moet ik zelf evenmin gaan denken, want dan leg je jezelf weer druk op. Weet je, het is eerst zaak dat je jezelf in de positie brengt waarin je zo’n kans krijgt. Om dat te doen, moet je je aan je plan houden. Je kunt jezelf heel erg verliezen in van tevoren jezelf doelen op te leggen, of vragen te stellen ’wat’ en ’als’. Dat kun je beter niet doen, omdat het je niet helpt.”

Een niet te missen stip aan haar olympische horizon is – zoals net gezegd – de pas 18-jarige Regan Smith. Ogenblikkelijk dringt zich de vergelijking op met de Brit Adam Peaty, een fenomeen op de schoolslag met wie Nederlands grote hoop Arno Kamminga moet afrekenen. „Er is een verschil”, merkte Faber op, ook de ’regisseur’ in het zwemleven van Kamminga. „Regan komt pas net kijken, terwijl Peaty reeds jaren aan de top staat. Smith was erg goed op de WK 2019 in Zuid-Korea. Het valt te bezien of ze net zo’n lange periode op het hoogste niveau kan acteren als Peaty.”

Luc Kroon zwom een nationaal record op de 400 vrije slag (3.39,84). Op de estafettenummers 4x100 wisselslag mannen en 4x50 wisselslag gemengd voor clubteams werden eveneens Nederlandse records verbeterd. Met Kenzo Simons (53,19 rugslag), Mathys Goosen (52,72 vlinderslag), Arno Kamminga (55,57 schoolslag) en Jesse Puts (47,08 vrije slag) klokte het viertal 3.28,56. Het oude record stond sinds het Nederlands kampioenschap van twee jaar geleden op 3.32,56. De 4x50 wisselslag gemengde estafette leverde voor de Dolfijn-zwemmers Toussaint (26,36 rugslag), Kamminga (26,07 schoolslag), Thom de Boer (22,61 vlinderslag) en Valerie van Roon (24,48 vrije slag) met 1.39,52 een Nederlands record op voor verenigingen.