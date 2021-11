Max Verstappen: ’Het zou stom zijn om dat niet te doen’

„Het is niet aan mij. Als ik hier niet race, ben ik de enige die dat niet doet”, aldus Verstappen. „Dit is meer een vraag voor de organisatoren. Als coureurs zijn wij verplicht om te rijden. Het zou stom zijn om dat niet te doen en dus alle punten maar mis te lopen. Ik kies niet de plekken waar wij rijden.”

De spelers van het Nederlands elftal droegen in maart voor het kwalificatieduel met Letland een T-shirt met de tekst: ’Football supports change’. De Formule 1-coureurs vragen al sinds het begin van vorig seizoen voor iedere race aandacht voor de strijd voor gelijkheid in de wereld.

Bekijk ook: Max Verstappen verkent circuit in Doha alvast

Max Verstappen verkende het circuit donderdag met de benenwagen. Ⓒ Red Bull

Over het racen in bijvoorbeeld Qatar en Saoedi-Arabië zei Formule 1-baas Stefano Domenicali in september dit tegenover deze krant: „We zijn een sport, we doen niet aan politiek. Dit zijn landen die willen groeien en aangeven dat ze willen veranderen. Als wij daarbij kunnen helpen door ze in de spotlights te zetten, zou dat mooi zijn. Deze landen willen gezien worden en een culturele verandering doormaken, maar dat gaat niet in een dag.”

Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zei in Doha dat het niet aan de coureurs is waar wordt geracet. „Maar wij weten dat er issues zijn in deze contreien en het is belangrijk om daar aandacht aan te blijven besteden. Ik hoop dat de sport daarbij kan helpen. Ook al is er misschien al veel gebeurd, het is nooit genoeg.”