Mathieu van der Poel wil in Tirreno-Adriatico ’vooral een rit winnen’

„Mijn overwinning op de Strade Bianche is nu pas echt doorgedrongen”, liet hij daags voor de start van de Tirreno-Adriatico optekenen door zijn team Alpecin-Fenix. „Het was een van mijn mooiere overwinningen, vooral vanwege de manier waarop ik heb gewonnen.”

Maar Van der Poel blikt alweer vooruit, met nog heel wat doelen in 2021. „Er staat echter nog veel op stapel dit seizoen, dus ik kan niet nu al zeggen of het al een succesvol jaar is, maar het is zeker heel leuk om zo mijn campagne te starten.”

Hij vervolgt: „Ik heb niet echt klassementsambities voor Tirreno-Adriatico, ik probeer hier liever een etappe te winnen”, eindigde hij. „Dat gaan we ook proberen met Tim Merlier, een van de snelste mannen op de startlijst. Ik zal het dag per dag bekijken, ook met Milaan-Sanremo in gedachten. Vorig jaar was onze deelname aan de Tirreno zeer succesvol (twee ritzeges met Merlier en Van der Poel, red.). We zullen zeker proberen dit jaar opnieuw een etappe te winnen.”