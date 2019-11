Depay onzeker, Wijnaldum traint niet

„Hij heeft dezelfde bovenbeenblessure als vorige keer, toen hij moest afhaken voor de wedstrijd in Wit-Rusland. Alleen nu in zijn andere been”, verduidelijkte bondscoach Ronald Koeman dinsdagmiddag op de persconferentie. „Het is nu nog te vroeg om te zeggen of hij zaterdag kan spelen of niet. Zelf ziet hij het positief in”, aldus Koeman over zijn aanvaller, voor wie hij verschillende alternatieven heeft.

De Jong en Weghorst

„Ik zie Ryan Babel ook als een optie voor de spitspositie”, zei de bondscoach, die ook nog de beschikking heeft over Wout Weghorst, Luuk de Jong en Myron Boadu, die er voor het eerst bij is. „Als we iets moeten forceren, is Luuk een betere optie dan Wout. Luuk is een betere kopper en een beter aanspeelpunt”, vindt Koeman. „Maar wie ben ik om te zeggen dat Luuk niet zou kunnen starten? Dat doet hij bij Sevilla ook regelmatig, en hij maakte een geweldige goal”, verwees Koeman naar afgelopen zondag, toen De Jong matchwinnaar was in de derby tegen Real Betis.

Georginio Wijnaldum ontbreekt dinsdag op de training van Oranje. „Hij is wat grieperig”, aldus Koeman. „Maar dat heb je in deze periode. Door de vele wedstrijden hebben veel spelers last van kleine pijntjes door de grote hoeveelheid wedstrijden. Dat is vaak zo.”