Luuk de Jong schiet Sevilla naar finale Europa League

United kwam al na acht minuten op voorsprong, toen Bruno Fernandes van elf meter mocht aanleggen. In de aanloop naar de strafschop stuitte Marcus Rashford eerst op de Spaanse doelman Bono, maar scheidsrechter Felix Brych bestrafte een overtreding van Diego Carlos alsnog met een penalty. Met een heerlijke trap zette Fernandes United op 1-0.

Suso maakt gelijk

In een aantrekkelijke eerste helft kreeg Manchester United (waar Timothy Fosu-Mensah op de bank begon) de meeste kansen, maar halverwege de eerste 45 minuten kwam Sevilla op gelijke hoogte. De mee opgestoomde linksback Sergio Reguilon legde de bal ragfijn neer bij de tweede paal, waar Suso opdook en binnenschoot.

De spelers van Manchester United protesteerden en claimden voorafgaand aan de aanval die tot de 1-1 leidde onterecht geen ingooi te hebben gehad. Sevilla-verdediger Jules Kounde zou de bal het laatst hebben geraakt, maar United kreeg niet de inworp waar het recht op had.

Keeper houdt Sevilla overeind

Via Anthony Martial (net over) en Rashford (kiezelharde vrije trap) was de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer nog voor de rust dicht bij de 2-1, en ook in de beginfase van het tweede bedrijf wankelde Sevilla. De Spanjaarden mochten doelman Bono dankbaar zijn dat Martial, Rashford en Fernandes geen doel troffen.

En ’dus’ trad voor Manchester United het scenario ’als je zelf niet scoort, doet de tegenstander dat’ in werking. En het was De Jong (tien minuten na rust ingevallen) die de heldenrol voor zich opeiste. Ontsnapt aan de aandacht van Victor Lindelöf en Aaron Wan-Bissaka tikte hij een afgemeten voorzet van Jesus Navas binnen.

En daar had United (waar Fosu-Mensah in de slotfase ook nog inviel) geen antwoord meer op. Sevilla hield stand en treft in de eindstrijd of het Internazionale van Stefan de Vrij of het Oekraïense Shakhtar Donetsk.

