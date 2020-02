Weghorst pijnigt Schreuders Hoffenheim met hattrick voor Wolfsburg

De eerste twee goals maakte de oud-spits van onder meer Heracles Almelo en AZ uit een strafschop, waarmee hij Wolfsburg twee keer op voorsprong zette. De thuisploeg kwam twee keer langszij, maar op de derde goal van Weghorst had de brigade van Schreuder geen antwoord meer. Door de zege passeerden Die Wölfe Hoffenheim, en mengt de club zich weer nadrukkelijk in de strijd om Europees voetbal.

Peter Bosz boekte met Bayer Leverkusen een kleine zege (2-3) bij Union Berlin. Het venijn zat in de staart, waar Leverkusen twee keer via een late goal op voorsprong kwam. De eerste keer kon de thuisclub de schade nog repareren, maar na de goal in blessuretijd van Karim Bellarabi lukte dat niet meer.

RB Leipzig voerde in de top van de Bundesliga de druk op Bayern München weer op, door met 3-0 van Werder Bremen te winnen. Basisspeler Davy Klaassen kon dat namens de bezoekers niet voorkomen. Jeffrey Gouweleeuw kwam met FC Augsburg in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen SC Freiburg. Karim Rekik speelde negentig minuten mee bij Hertha BSC, dat met 1-2 bij SC Paderborn won.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga