FC Emmen dankzij minieme zege terug in de Eredivisie

Emmen had de controle over de wedstrijd en de beste kansen, maar het meest spectaculaire moment werd halverwege de eerste helft toch echt verzorgd door de gastheren. Stijn Meijer ging - nadat de bal al gestuiterd had - voor een omhaal vanuit de hoek van het strafschopgebied en dwong Michael Brouwer tot een redding. Enkele minuten voor rust kreeg Emmen zijn grootste kansen. Reda Kharchouch kopte eerst nog recht op Liam Bossin af, maar in de blessuretijd was het wel raak.

Rui Mendes was er als de kippen bij om na een diepe bal van achteruit de 0-1 binnen te lobben, nadat de verdediging van Dordrecht er niet goed uitzag. Het was voor de Portugees alweer de achtste wedstrijd op een rij waarin hij scoorde.

Rui Mendes lift de 0-1 binnen. Ⓒ ProShots

Na de pauze wachtte Emmen wat meer af. De ploeg van Dick Lukkien leek geen risico te willen lopen om bij een counter de 1-1 te incasseren. Een kwartier voor tijd kregen de bezoekers een flinke domper te verwerken, toen Keziah Veendorp zijn tweede gele kaart in zes minuten tijd kreeg.

Dordrecht slaagde er ondanks de overtalsituatie echter niet in om veel kansen af te dwingen. Meijer wilde bij het ingaan van de blessuretijd nog wel een strafschop, maar kreeg die niet. Dus promoveert Emmen naar de Eredivisie en kan het zich in de komende weken ook nog verzekeren van het kampioenschap.

Geweldige Bakayoko en spektakel in Kerkrade

Overigens had Emmen helemaal geen resultaat nodig om zich vrijdag al te verzekeren van Eredivisie-voetbal, zo bleek achteraf. FC Eindhoven ging in eigen huis met 1-3 onderuit tegen Jong PSV, waar Johan Bakayoko grote indruk maakte. De invaller - die komende week 19 jaar oud wordt - maakte de eerste twee goals en gaf de assist bij de laatste PSV-treffer.

In Kerkrade vielen de meeste doelpunten. Het werd daar liefst 5-3. Roda JC leek na een halfuur al op rozen te zitten tegen Helmond Sport, maar gaf een 3-0 voorsprong weg. Uiteindelijk scoorden de Limburgers nog twee keer om de zege veilig te stellen.