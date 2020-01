Mathieu van der Poel kan meedoen aan ’Kuurne’

De organisatie heeft de laatste wildcard gegeven aan Alpecin-Fenix, de ploeg van de Nederlandse alleskunner. Kuurne-Brussel-Kuurne is traditioneel onderdeel van het openingsweekeinde van het West-Europese wielerseizoen, met op de zaterdag ervoor de Omloop Het Nieuwsblad.

Het parcours van de Belgische koers heeft een flinke metamorfose ondergaan. De renners gaan in de 72e editie over zo'n 75 kilometer aan 'nieuwe' wegen. In Kuurne wordt nog maar één in plaats van twee plaatselijke rondes gereden. De organisatie denkt dat avonturiers nu meer kans hebben op succes. Voorheen ging de zege vaak naar een sprinter. Dylan Groenewegen won er in 2018, vorig jaar soleerde Bob Jungels naar de winst.

De ploeg van Groenewegen, Jumbo-Visma, doet als enige van de negentien WorldTour-teams niet mee aan de komende editie. De laatste wildcard ging naar Alpecin-Fenix, de nieuwe naam van de ploeg die tot 1 januari Corendon-Circus heette. Van der Poel onthult vrijdag tijdens de ploegpresentatie zijn programma voor 2020.