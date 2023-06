Geen titelfeest voor PSG door onzekerheid rond doelman Sergio Rico

Zondagochtend kwam Rico ten val met zijn paard in het Spaanse El Rocio. Na de val trapte het paard uit paniek nog in de nek van de doelman. Hij werd meteen per helikopter vervoerd naar het ziekenhuis van Sevilla, waar hij na drie dagen nog steeds op de intensive care ligt.

Geen titelfeest

Vanwege de erg onzekere situatie rondom de doelman zal het kampioenschap van PSG zaterdag niet worden gevierd. ,,Wij zijn in gedachten vooral bij hem, bij zijn vrouw, zijn moeder en zijn familie. We proberen op het veld ons best te doen maar dat is lastig”, aldus PSG-trainer Christophe Galtier.

Rico maakte deel uit van het team van Sevilla dat in 2015 en 2016 de Europa League won. Woensdagavond speelde Sevilla opnieuw een Europa League-finale, tegen AS Roma. Als steun voor hun ex-teamgenoot droegen de Sevilla-spelers voor de wedstrijd een shirt met het opschrift „Vamos Sergio, estamos contigo”, oftewel: „Kom op Sergio, we staan achter je.”

De Sevilla-spelers poseerden voorafgaand aan de Europa League-finale met een speciaal shirt voor Rico. Ⓒ ANP/HH

Emotioneel bericht van vrouw

Zijn vrouw, Alba Silva, postte maandagavond op Instagram een emotionele boodschap. Eerst en vooral dankte ze iedereen voor de vele steunbetuigingen die ze kreeg. „Bedankt voor alle liefde die jullie voor ons hebben. Sergio heeft veel mensen die voor hem bidden en hij is erg sterk. Ik heb geen woorden om te beschrijven wat ik voel”, begon haar post.

Dinsdagochtend volgde een tweede post, waarin ze zich tot haar man richtte. „Laat me niet alleen, mijn liefste, want ik zweer dat ik dat niet kan. Ik weet niet hoe ik zonder jou moet leven. We wachten op je, we houden veel van je!”