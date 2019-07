Wiegman dankzij Roord zonder zorgen over Martens

Achter de naam van de buitenspeelster prijkt momenteel nog een groot vraagteken. Pas vlak voor de aftrap zal waarschijnlijk duidelijk worden of ze in actie kan komen. „Lieke is een heel belangrijke speler en natuurlijk wil ik graag dat ze speelt, maar wat niet kan, kan niet. Ik maak me geen zorgen meer”, aldus Wiegman.

„Tegen Zweden is het in de tweede helft en de verlenging ook goed gegaan zonder Lieke”, legde de bondscoach uit. „Jill Roord viel erg goed in. We hadden meer balvastigheid nodig en dat bracht zij. Bovendien wisselde ze soms van positie met Daniëlle van de Donk en dat maakte ons spel onberekenbaar.”