Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Mali-internationals van Salzburg testen positief op doping

14.19 uur: Mohamed Camara en Sekou Koita, twee spelers van de Oostenrijkse voetbalclub Red Bull Salzburg zijn positief bevonden bij een dopingcontrole. Dat bevestigde de landskampioen dinsdag. Volgens Salzburg zijn beide Malinese internationals betrapt op het gebruik van een verboden middel dat via een medicijn tegen hoogteziekte in hun lichaam is gekomen.

Camara en Koita waren in november op pad met de nationale ploeg van hun land. Voor een kwalificatieduel om de Afrika Cup was de ploeg afgereisd van Bamako, dat ligt op 350 meter hoogte, naar het 1350 meter hoger gelegen Windhoek in Namibië. Daarbij was hen een medicijn verstrekt dat blijkbaar een verboden bestanddeel bevat. Op 22 november, enkele dagen nadat het duo in Oostenrijk was teruggekeerd, volgde per toeval een controle van de Europese voetbalbond UEFA met een positieve uitslag.

„We zijn er trots op als onze spelers worden opgeroepen door hun land. Maar zeker bij een officiële interland mag je verwachten dat de medische behandeling aan de internationale standaard voldoet en dat artsen vertrouwd zijn met de geldende regels”, meldde RB Salzburgs directeur Stephan Reiter. Hij beloofde beide spelers te ondersteunen wanneer het tot een tuchtzaak komt.

Wielrennen: geen NK veldrijden tijdens lockdown

11:12 uur Er wordt op 10 januari in Zaltbommel niet gestreden om de nationale titels in het veldrijden. Het voor die datum geplande NK gaat niet door. „In verband met de huidige lockdown en de aangescherpte maatregelen tegen het coronavirus kan het op deze datum niet plaatsvinden”, meldt de organisatie.

In samenwerking met de wielerbond KNWU en de gemeente Zaltbommel wordt nog gekeken of er op een latere datum nog een NK kan worden gehouden, in ieder geval na 19 januari wanneer de huidige lockdown mogelijk afloopt.

Eerder was al besloten de titelstrijd terug te brengen naar één dag door het schrappen van een aantal categorieën. Ook zou er sowieso geen publiek welkom zijn. Zaltbommel kreeg al wel de zekerheid dat het het NK in 2022 mag organiseren.

Tennis: Djokovic niet meer beschikbaar voor spelersraad ATP

07:30 uur Tennisser Novak Djokovic dingt niet meer mee naar een plaats in de spelersraad van de ATP, de bond achter het professionele mannentennis. De nummer 1 van de wereld heeft zich teruggetrokken omdat er volgens een nieuwe regel van de ATP sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Djokovic is ook een van de oprichters van een nieuwe spelersvakbond, de PTPA. Die kwam er nadat de Serviër was opgestapt uit de spelersraad van de ATP.

Ondanks dat besluit nomineerden zijn collega-tennissers hem onlangs als kandidaat bij de verkiezing voor een nieuwe spelersraad. Djokovic ging daarmee akkoord, maar stuit nu op de reglementen. „Helaas is het gezien de nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk dat ik me terugtrek van de kandidatenlijst”, schreef hij op Twitter. „Ik wil geen conflict of onduidelijkheid creëren rond de verkiezing.”