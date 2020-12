Novak Djokovic niet meer beschikbaar voor spelersraad ATP

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Djokovic niet meer beschikbaar voor spelersraad ATP

07:30 uur Tennisser Novak Djokovic dingt niet meer mee naar een plaats in de spelersraad van de ATP, de bond achter het professionele mannentennis. De nummer 1 van de wereld heeft zich teruggetrokken omdat er volgens een nieuwe regel van de ATP sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Djokovic is ook een van de oprichters van een nieuwe spelersvakbond, de PTPA. Die kwam er nadat de Serviër was opgestapt uit de spelersraad van de ATP.

Ondanks dat besluit nomineerden zijn collega-tennissers hem onlangs als kandidaat bij de verkiezing voor een nieuwe spelersraad. Djokovic ging daarmee akkoord, maar stuit nu op de reglementen. „Helaas is het gezien de nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk dat ik me terugtrek van de kandidatenlijst”, schreef hij op Twitter. „Ik wil geen conflict of onduidelijkheid creëren rond de verkiezing.”